Echipa Dacia Sandriders, cu echipajul Sebastien Loeb și Edouard Boulanger la volan, a câștigat Raliul Portugaliei. Victoria îi propulsează pe prima poziție în clasamentul Campionatului Mondial FIA de Rally-Raid (cunoscut și ca W2RC), la doar două luni după ce un alt echipaj al echipei, Nasser Al Attiyah – Fabian Lurquin, câștiga celebrul raliu Dakar.

O victorie muncită

Aflat la volanul Dacia Sandrider, echipajul francez a preluat conducerea cursei încă din a doua etapă, joi, și nu a mai cedat-o până la final. Valorificând din plin robustețea mașinii, concepută pentru a rezista celor mai extreme condiții, Loeb și Boulanger au parcurs cei 2.201 kilometri ai traseului cu un avans de 2 minute și 46 de secunde față de următorii clasați. V-ați gândit vreodată cum e să pilotezi în asemenea condiții?

Iar condițiile nu au fost deloc simple. În ciuda noroiului și a ploii, care au îngreunat pilotajul, cei doi au încheiat de patru ori în Top 3 al celor cinci probe speciale. Performanța excepțională consolidează poziția Dacia Sandriders în fruntea clasamentului constructorilor din campionat.

Loeb „Senzațiile au fost excelente”

Pilotul francez a descris cursa drept una complicată, dar cu un final perfect. E drept că traseul a fost o adevărată provocare pentru mașinile din categoria Ultimate.

„Am făcut o cursă bună. Nu a fost ușor. Traseul a fost foarte complicat și tehnic. Cu mașinile din categoria Ultimate este o adevărată provocare. Dar senzațiile au fost excelente, Sandrider-ul a funcționat perfect în tot raliul. Am acumulat multe puncte – este tot ce ne puteam dori. Este o nouă victorie pentru echipă și prima noastră din acest sezon. Este un semn bun. Relația cu mașina a fost excelentă, sunt foarte fericit. Mi-a plăcut enorm acest raliu, probele sunt interesante, se pilotează ca în WRC. M-a bucurat și faptul că am revenit pe un tip de teren pe care îl apreciez. Sunt foarte fericit să câștig aici și să preiau conducerea campionatului. Pentru mine, totul a fost perfect săptămâna aceasta. Sper să continuăm în acest ritm”, a declarat Sebastien Loeb.

Performanța celorlalte echipaje

Coechipierii echipajului învingător, Lucas Moraes și Dennis Zenz, au încheiat aventura pe poziția a patra. Ei au adus echipei Dacia Sandriders a 20-a și a 21-a victorie de etapă în Campionatul Mondial, fiind cei mai rapizi în etapele 3 și 5. Plecați pe locul 5 în ultima zi, Moraes și Zenz au mai câștigat o poziție și au terminat, până la urmă, pe 4, la doar 59 de secunde de podium.

În schimb, Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin, autorii victoriei de la Dakar 2026, au fost forțați să abandoneze în etapa a 3-a din cauza unei probleme tehnice. Numai că au revenit în cursă în etapa a 4-a, iar duminică au încheiat cu al doilea cel mai bun timp în proba decisivă, la doar trei secunde de coechipierii Moraes și Zenz, demonstrând că rămân pe deplin angrenați în lupta pentru titlu.

Un palmares de invidiat

Dacia Sandriders numără acum cinci victorii în W2RC și rămâne neînvinsă în cele trei starturi din campionat, după succesul lui Loeb/Boulanger în finala raliului Marocului 2025 și cel al lui Al-Attiyah/Lurquin la Dakar 2026.

Un parcurs fără greșeală.

Victoria din Portugalia este a treia din W2RC pentru Sebastien Loeb, după succesul de la Andalucia Rally 2022. Copilotul Edouard Boulanger ajunge acum la șase victorii de la înființarea campionatului, în urmă cu patru ani.

Reacția conducerii echipei

Tiphanie Isnard, directorul echipei Dacia Sandriders, a subliniat satisfacția rezultatului și concentrarea echipei pe obiectivele stabilite.

„Este într-adevăr o mare satisfacție. Obiectivul nostru a fost să ne regăsim cu toții după un Dakar reușit. Săptămâna nu a fost ușoară, dar sunt foarte fericită că am rămas concentrați pe victorie și pe campionat, iar acesta este un rezultat extrem de pozitiv. Am făcut o cursă solidă. Seb și Édouard s-au impus cu un rezultat foarte convingător. Din păcate, am avut o problemă cu Nasser și Fabian, dar astăzi am văzut că ritmul a fost acolo. Pentru Lucas și Dennis a fost, si, o cursă foarte bună, cu un loc patru și două victorii de etapă, așa că sunt foarte mulțumită de performanța echipei”, a declarat Tiphanie Isnard.