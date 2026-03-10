Daniel Constantin (ARICE) dezvăluie: Petrolul și medicamentele adâncesc deficitul de 33 mld. euro

România se confruntă cu un deficit de balanță comercială care s-a plafonat la 33 de miliarde de euro. Printre principalele industrii care contribuie la acest dezechilibru se numără cea a petrolului și cea a medicamentelor, a declarat marți Daniel Constantin, președintele Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE).

Aflat la o dezbatere de specialitate organizată de Organizaţia Patronală „Industria de Apărare” (OPIA), oficialul a subliniat necesitatea unui proiect strategic pentru a reduce acest decalaj. Potrivit Stiripesurse, Daniel Constantin a avertizat că este nevoie de o direcționare atentă a fondurilor, inclusiv a celor alocate industriei de apărare, pentru a evita adâncirea problemei. „România se confruntă cu problema deficitului de balanţă comercială din punct de vedere strategic. Ar trebui în perioada următoare un proiect de ţară astfel încât să putem reduce deficitele comerciale din ultimii ani. Se pare că acestea s-au plafonat undeva la 33 de miliarde euro. Acesta este deficitul de balanţă comercială. E important încă de acum, când avem fonduri importante care vin în industria de apărare, să vedem cum le direcţionăm, cum putem să creăm parteneriate astfel încât sectorul să nu intre în această categorie”, a spus preşedintele ARICE.

Petrolul și medicamentele, principalele cauze ale deficitului

Daniel Constantin a identificat clar sectoarele care generează cel mai mare deficit comercial pentru economia românească. Pe primul loc se află industria petrolului, urmată îndeaproape de cea a produselor farmaceutice, un domeniu în care România ar putea avea un potențial de producție mai mare.

„Nu am o situaţie pe industria de apărare, dar pot să vă dau exemple din alte zone care creează deficit comercial. (…) Pe locul unu în topul produselor care produc deficite avem industria de petrol, unde lucrurile poate că stau mai dificil, dar pe locul doi sunt produsele din categoria medicamentelor, unde cred că România mai are potenţial să producă mai mult. Şi exemple pot continua”, a afirmat preşedintele Agenţiei.

Doar două târguri pentru industria de apărare în 2026

În efortul de a promova produsele românești pe piețele externe, ARICE a contractat 95 de târguri și expoziții internaționale pentru anul 2026. Cu toate acestea, reprezentarea industriei de apărare este minimă, cu doar două evenimente dedicate, ceea ce ridică semne de întrebare privind strategia de promovare a acestui sector strategic.

„Mi-aş dori să avem o colaborare mai activă astfel încât să identificăm mai multe astfel de oportunităţi. În anul 2026 avem pentru industria de apărare doar două târguri internaţionale la care participăm. Sunt convins că putem să facem mai mult astfel încât să fim prezenţi acolo unde se discută astfel de oportunităţi”, a subliniat Constantin. El a adăugat că există sprijin la cel mai înalt nivel pentru a sprijini companiile românești. „Există voinţă politică la cel mai înalt nivel, astfel încât atunci când vorbim de vizite în străinătate ale oficialilor români, de la preşedinte, la prim-ministru şamd, să organizăm misiuni economice”, a adăugat acesta.

Vocea industriei de apărare: Finanțare în context geopolitic

Conferința organizată marți la București de OPIA a avut ca temă principală oportunitățile de finanțare pentru sectorul industriei de apărare. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Guvernului, ai comisiilor de specialitate din Parlament, ai instituțiilor financiar-bancare și ai companiilor din domeniu. Discuțiile s-au concentrat pe instrumentele de finanțare și mecanismele de creditare necesare dezvoltării sectorului, în contextul geopolitic actual. OPIA reunește companii importante precum Compania Naţională ROMARM, Uzina Mecanică Cugir, Bluespace Technology, Thales Systems, Uzina Mecanică MIJA și Electromecanica Ploieşti.