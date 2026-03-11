Declarația lui Rădoi la FCSB care naște controverse: «Nu-mi place să fiu tras la răspundere»

O declarație făcută de Mirel Rădoi la conferința de presă care a marcat revenirea sa la FCSB a stârnit o dezbatere serioasă în fotbalul românesc. Afirmația sa directă, „Mie, unde sunt tras la răspundere, nu-mi place să rămân”, ridică semne de întrebare cu privire la responsabilitatea antrenorului modern.

Analiza vine din partea jurnalistului Andrei Vochin, care într-un editorial publicat de Fanatik, subliniază pericolul unui astfel de mesaj. Rădoi a oferit această explicație pentru plecarea sa anterioară de la Craiova. Într-un fotbal unde tehnicienii gestionează bugete anuale de 10-15 milioane de euro și au salarii nete ce pot depăși 20.000 de euro pe lună, refuzul de a da socoteală este considerat cel puțin „straniu”.

Ce confundă noua generație de antrenori

Problema reală, identificată în editorial, este că mulți tehnicieni din noul val par să confunde două concepte fundamental diferite. Pe de o parte este imixtiunea patronului în deciziile tehnice, o practică nocivă care subminează autoritatea antrenorului. Pe de altă parte este analiza periodică a performanței, un element normal în orice relație profesională.

Un patron care dictează schimbările sau formula de start destabilizează echipa. Discuțiile despre rezultate, evaluarea obiectivelor și atingerea parametrilor de performanță nu reprezintă însă imixtiuni. Acestea sunt mecanisme de responsabilizare și înțelegere, necesare în orice organizație care urmărește succesul.

Lecții de la legende: Prețul succesului

Principiul responsabilității este adânc înrădăcinat în cultura marilor performeri din sport. Sir Alex Ferguson, legendarul manager al lui Manchester United, a spus clar: „Responsabilitatea este prețul succesului”. Logica este simplă și asumată de liderii adevărați.

În aceeași notă, Bill Parcells, unul dintre cei mai mari antrenori din fotbalul american, avea o formulă directă pentru a descrie rolul său: „Dacă ei câștigă, jucătorii sunt eroii. Dacă pierd, eu sunt vinovatul”. Iar magnatul Warren Buffett a rezumat perfect principiul într-o frază celebră: „Responsabilitatea nu poate fi delegată”.

Mesajul periculos: Antrenor sau un al doilea patron?

Când un antrenor declară public că nu îi place să fie tras la răspundere, mesajul transmis devine periculos. Acesta sugerează o dorință de autonomie totală, dar fără responsabilitatea aferentă. În fotbalul profesionist, unde se investesc milioane de euro, un astfel de concept nu poate exista.

Concluzia analizei este tranșantă. Acceptarea unui astfel de principiu înseamnă că un club nu și-a angajat un antrenor, ci „tocmai ți-ai angajat un patron”. Deși fotbalul modern a evoluat enorm din punct de vedere tactic și tehnologic, o regulă a rămas neschimbată: puterea vine întotdeauna la pachet cu responsabilitatea.