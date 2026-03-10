Ai vândut în 2025 câteva acțiuni la o companie de pe Bursa de Valori București sau poate niște unități de fond mutual și te întrebi ce urmează? Veniturile din investiții aduc satisfacții, dar și o responsabilitate fiscală: Declarația Unică 2026 pentru venituri din investiții. Să vedem împreună, pas cu pas, cum o completezi corect pentru câștigurile obținute, fără bătăi de cap și fără să lași loc de erori.

Ce este Declarația Unică și de ce te interesează ca investitor?

Imaginează-ți Declarația Unică drept un formular centralizator prin care comunici cu ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală). Prin acest document, le spui ce venituri ai obținut în anul precedent, altele decât salariul tău, pentru care impozitul este reținut direct de angajator. Pentru un investitor, acest lucru este fundamental, deoarece profitul din vânzarea de acțiuni, obligațiuni, unități de fond sau criptomonede intră în această categorie.

Depunerea acestei declarații în 2026 este obligatorie pentru veniturile realizate în anul fiscal 2025. Rolul ei este dublu: stabilește cât ai de plată ca impozit pe venit (10% din câștigul net) și, în anumite situații, cât datorezi pentru Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS). Ignorarea acestei obligații nu este o opțiune, deoarece poate atrage penalități și dobânzi de întârziere, transformând un câștig frumos într-o problemă birocratică.

Ce venituri din investiții se declară în 2026 (pentru anul 2025)?

Nu orice activitate legată de investiții te obligă să completezi declarația. De exemplu, simpla cumpărare și deținere de acțiuni nu generează o obligație fiscală. Doar în momentul în care vinzi și marchezi un profit (câștig de capital), apare necesitatea declarării. Iată principalele categorii de venituri pe care trebuie să le incluzi:

Câștiguri din transferul titlurilor de valoare. Acesta este cel mai comun caz. Aici intră profitul obținut din vânzarea acțiunilor (de exemplu, OMV Petrom, Banca Transilvania, Hidroelectrica pe BVB), a obligațiunilor, a unităților de fond (cum ar fi cele de la ING sau BCR) sau a ETF-urilor (Exchange Traded Funds), indiferent dacă tranzacționezi printr-un broker local ca Tradeville sau o platformă internațională precum XTB.

Acesta este cel mai comun caz. Aici intră profitul obținut din vânzarea acțiunilor (de exemplu, OMV Petrom, Banca Transilvania, Hidroelectrica pe BVB), a obligațiunilor, a unităților de fond (cum ar fi cele de la ING sau BCR) sau a ETF-urilor (Exchange Traded Funds), indiferent dacă tranzacționezi printr-un broker local ca Tradeville sau o platformă internațională precum XTB. Câștiguri din vânzarea de criptomonede. Orice profit realizat din vânzarea de Bitcoin, Ethereum sau orice altă monedă virtuală este considerat venit impozabil și trebuie declarat.

Orice profit realizat din vânzarea de Bitcoin, Ethereum sau orice altă monedă virtuală este considerat venit impozabil și trebuie declarat. Dividende primite din străinătate. O regulă importantă: pentru dividendele de la companii românești, impozitul de 8% este, în general, reținut la sursă de către companie sau broker. Tu primești suma netă. În schimb, dacă primești dividende de la companii străine (ex: Apple, Microsoft, Google), ai obligația să le declari în România și să plătești impozitul aferent, beneficiind de convențiile de evitare a dublei impuneri.

O regulă importantă: pentru dividendele de la companii românești, impozitul de 8% este, în general, reținut la sursă de către companie sau broker. Tu primești suma netă. În schimb, dacă primești dividende de la companii străine (ex: Apple, Microsoft, Google), ai obligația să le declari în România și să plătești impozitul aferent, beneficiind de convențiile de evitare a dublei impuneri. Venituri din dobânzi care nu sunt impozitate la sursă. Majoritatea dobânzilor la depozitele bancare din România și UE sunt impozitate direct de bancă. Totuși, dacă obții dobânzi din împrumuturi acordate altor persoane fizice sau de la bănci din afara UE, trebuie să le declari.

Cum se calculează impozitul și CASS?

Aici lucrurile devin practice. Pentru veniturile din investiții, datorezi două taxe, în funcție de suma totală câștigată:

1. Impozitul pe venit: 10%

Acesta se aplică la profitul net. Calculul este simplu: Profit = Preț de vânzare – Preț de cumpărare – Comisioane. Dacă ai avut mai multe tranzacții, se face un calcul agregat pe tot anul: suma tuturor câștigurilor minus suma tuturor pierderilor. Dacă rezultatul final este pozitiv, plătești 10% din acea sumă.

2. Contribuția la Sănătate (CASS): 10% aplicată la anumite plafoane

Aceasta este partea care necesită mai multă atenție. Plata CASS nu este legată de faptul că ești sau nu deja asigurat prin contractul de muncă. Dacă veniturile tale extra-salariale (investiții, chirii, drepturi de autor etc.) depășesc anumite praguri, datorezi CASS. Aceste praguri sunt calculate pe baza salariului minim brut pe țară.

Pentru veniturile din 2025, deși valoarea exactă a salariului minim va fi confirmată oficial, putem estima pe baza valorilor actuale (să presupunem un salariu minim brut de 3.700 RON pentru exemplificare). Plafoanele sunt:

Plafon 1: 6 salarii minime brute (6 x 3.700 = 22.200 RON). Dacă venitul tău net total este între 22.200 și 44.400 RON, datorezi CASS de 2.220 RON (10% din plafonul de 6 salarii).

Dacă venitul tău net total este între 22.200 și 44.400 RON, datorezi CASS de (10% din plafonul de 6 salarii). Plafon 2: 12 salarii minime brute (12 x 3.700 = 44.400 RON). Dacă venitul tău net total este între 44.400 și 88.800 RON, datorezi CASS de 4.440 RON (10% din plafonul de 12 salarii).

Dacă venitul tău net total este între 44.400 și 88.800 RON, datorezi CASS de (10% din plafonul de 12 salarii). Plafon 3: 24 salarii minime brute (24 x 3.700 = 88.800 RON). Dacă venitul tău net total depășește 88.800 RON, datorezi CASS de 8.880 RON (10% din plafonul de 24 salarii).

Dacă profitul tău total din investiții și alte surse este sub plafonul de 6 salarii minime (22.200 RON), nu datorezi CASS deloc pentru aceste venituri.

Exemple concrete: Cât plătești la ANAF în 2026?

Să trecem de la teorie la practică. Vom folosi plafoanele estimate mai sus pentru a vedea exact cât ar avea de plată trei investitori diferiți.

Exemplul 1: Investitorul începător

Scenariu: Ana, angajată cu un salariu mediu, a cochetat cu bursa în 2025. A cumpărat acțiuni Hidroelectrica (H2O) și le-a vândut după câteva luni, obținând un profit net de 4.500 RON. Nu are alte venituri extra-salariale.

Calcul Impozit: 10% x 4.500 RON = 450 RON .

10% x 4.500 RON = . Calcul CASS: Câștigul de 4.500 RON este sub primul plafon de 22.200 RON. Prin urmare, Ana nu datorează CASS.

Câștigul de 4.500 RON este sub primul plafon de 22.200 RON. Prin urmare, Ana nu datorează CASS. Total de plată la ANAF: 450 RON.

Exemplul 2: Investitorul activ

Scenariu: Bogdan este pasionat de tehnologie și investește constant. În 2025, a avut următoarele rezultate: un profit de 20.000 RON din vânzarea unui ETF care urmărește indicele S&P 500 și un profit de 8.000 RON din tranzacții cu criptomonede. Profitul său total este de 28.000 RON.

Calcul Impozit: 10% x 28.000 RON = 2.800 RON .

10% x 28.000 RON = . Calcul CASS: Câștigul total de 28.000 RON depășește plafonul de 6 salarii (22.200 RON), dar este sub cel de 12 salarii (44.400 RON). Se încadrează la primul prag. Bogdan datorează CASS în valoare de 10% din plafonul de 6 salarii, adică 2.220 RON .

Câștigul total de 28.000 RON depășește plafonul de 6 salarii (22.200 RON), dar este sub cel de 12 salarii (44.400 RON). Se încadrează la primul prag. Bogdan datorează CASS în valoare de 10% din plafonul de 6 salarii, adică . Total de plată la ANAF: 2.800 RON (impozit) + 2.220 RON (CASS) = 5.020 RON.

Exemplul 3: Investitorul diversificat

Scenariu: Cristina investește pe termen lung pe piețele externe. În 2025, a vândut un pachet de acțiuni la o companie din SUA cu un profit de 50.000 RON. Separat, a încasat și chirii în valoare de 15.000 RON pe an. Venitul ei total extra-salarial este de 65.000 RON.

Calcul Impozit: Se calculează separat pe fiecare sursă. Pentru investiții: 10% x 50.000 RON = 5.000 RON . Pentru chirii, calculul este diferit, dar scopul aici este să vedem CASS-ul.

Se calculează separat pe fiecare sursă. Pentru investiții: 10% x 50.000 RON = . Pentru chirii, calculul este diferit, dar scopul aici este să vedem CASS-ul. Calcul CASS: Venitul total de 65.000 RON depășește plafonul de 12 salarii (44.400 RON), dar este sub cel de 24 (88.800 RON). Se încadrează la al doilea prag. Cristina datorează CASS în valoare de 10% din plafonul de 12 salarii, adică 4.440 RON . Această sumă acoperă contribuția pentru toate veniturile ei extra-salariale.

Venitul total de 65.000 RON depășește plafonul de 12 salarii (44.400 RON), dar este sub cel de 24 (88.800 RON). Se încadrează la al doilea prag. Cristina datorează CASS în valoare de 10% din plafonul de 12 salarii, adică . Această sumă acoperă contribuția pentru toate veniturile ei extra-salariale. Total de plată la ANAF (doar pentru investiții + CASS): 5.000 RON (impozit investiții) + 4.440 RON (CASS) = 9.440 RON, la care se adaugă impozitul pe chirii.

Ghid practic: Cum completezi și depui Declarația Unică pas cu pas

Procesul este complet digitalizat și, odată ce îl parcurgi o dată, devine mult mai simplu. Iată ce ai de făcut:

Pasul 1: Adună documentele. Până la începutul anului 2026, descarcă de la brokerul tău (Tradeville, XTB, etc.) fișa de portofoliu sau raportul fiscal pentru anul 2025. Acest document este esențial, deoarece conține calculul exact al profitului sau pierderii, conform metodei FIFO (First-In, First-Out).

Până la începutul anului 2026, descarcă de la brokerul tău (Tradeville, XTB, etc.) fișa de portofoliu sau raportul fiscal pentru anul 2025. Acest document este esențial, deoarece conține calculul exact al profitului sau pierderii, conform metodei FIFO (First-In, First-Out). Pasul 2: Accesează Spațiul Privat Virtual (SPV). Dacă nu ai deja un cont pe portalul ANAF, acum este momentul să-l creezi. Este cea mai simplă metodă de a depune declarația și de a comunica cu autoritățile fiscale. Înregistrarea se poate face online cu datele de pe buletin.

Dacă nu ai deja un cont pe portalul ANAF, acum este momentul să-l creezi. Este cea mai simplă metodă de a depune declarația și de a comunica cu autoritățile fiscale. Înregistrarea se poate face online cu datele de pe buletin. Pasul 3: Descarcă formularul PDF inteligent. La începutul anului 2026, ANAF va publica pe site-ul propriu formularul Declarației Unice pentru veniturile din 2025. Descarcă acest PDF. Este un fișier inteligent care te ajută cu validări și calcule automate.

La începutul anului 2026, ANAF va publica pe site-ul propriu formularul Declarației Unice pentru veniturile din 2025. Descarcă acest PDF. Este un fișier inteligent care te ajută cu validări și calcule automate. Pasul 4: Completează secțiunile relevante. Deschide PDF-ul și completează datele de identificare. Apoi, caută secțiunea dedicată veniturilor din investiții. De obicei, aceasta este Capitolul I, Subcapitolul I.4: Venituri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare . Aici vei trece suma totală a câștigului (sau a pierderii, dacă e cazul).

Deschide PDF-ul și completează datele de identificare. Apoi, caută secțiunea dedicată veniturilor din investiții. De obicei, aceasta este . Aici vei trece suma totală a câștigului (sau a pierderii, dacă e cazul). Pasul 5: Bifează plafonul CASS. Pe baza venitului total (din toate sursele extra-salariale), navighează la secțiunea de CASS și bifează căsuța corespunzătoare plafonului atins (6, 12 sau 24 de salarii). PDF-ul inteligent va calcula automat suma de plată.

Pe baza venitului total (din toate sursele extra-salariale), navighează la secțiunea de CASS și bifează căsuța corespunzătoare plafonului atins (6, 12 sau 24 de salarii). PDF-ul inteligent va calcula automat suma de plată. Pasul 6: Validează și depune. După ce ai completat totul, apasă butonul de „Validare” din formular. Dacă nu sunt erori, salvează fișierul. Apoi, intră în contul tău SPV și încarcă PDF-ul la secțiunea „Depunere Declarație Unică”. Vei primi imediat o recipisă pe e-mail, care confirmă că documentul a fost preluat.

După ce ai completat totul, apasă butonul de „Validare” din formular. Dacă nu sunt erori, salvează fișierul. Apoi, intră în contul tău SPV și încarcă PDF-ul la secțiunea „Depunere Declarație Unică”. Vei primi imediat o recipisă pe e-mail, care confirmă că documentul a fost preluat. Pasul 7: Plătește taxele. Termenul limită atât pentru depunere, cât și pentru plată, este de regulă 25 mai 2026. Poți plăti online, direct din SPV, prin ghiseul.ro sau prin transfer bancar, folosind detaliile de plată disponibile pe site-ul ANAF.

Completarea Declarației Unice poate părea intimidantă, dar este un pas administrativ normal în parcursul tău de investitor. Odată ce înțelegi mecanismul plafoanelor și ai la îndemână documentele de la broker, procesul devine o simplă formalitate anuală. Ești acum pregătit să gestionezi nu doar investițiile, ci și obligațiile fiscale care vin odată cu succesul lor?