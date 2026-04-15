Demența nu este o afecțiune care apare peste noapte. Primele semnale pot fi vizibile cu 10, ba chiar 20 de ani înainte de un diagnostic clar, manifestându-se prin schimbări subtile de comportament pe care mulți le-ar ignora. Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu diverse forme ale acestei afecțiuni, însă recunoașterea timpurie a semnalelor poate face o diferență majoră.

Semnele timpurii, adesea ignorate

La prima vedere, uitarea ocazională nu pare un motiv de îngrijorare. Numai că lucrurile stau puțin diferit când vorbim de tipare comportamentale. Afecțiunea își pregătește terenul cu mult timp înainte, prin indicii pe care le putem recunoaște dacă știm unde să ne uităm. Nu vorbim de pierderi de memorie dramatice, ci de modificări fine în rutina zilnică.

Schimbări în spatele volanului

Unul dintre cele mai clare, dar și neașteptate, domenii unde apar aceste semnale este condusul. V-ați gândit vreodată de ce un membru al familiei a început brusc să evite anumite trasee? Printre semnele de alarmă se numără o rigiditate crescută pe trasee altădată familiare, evitarea deliberată a rutelor noi sau a virajelor la stânga (care necesită o procesare cognitivă mai complexă), dar și renunțarea la condusul pe timp de noapte.

Când mersul și vorbitul nu se mai sincronizează

Iar semnele nu se opresc la volan. Atenția trebuie îndreptată și spre gesturi aparent banale, care arată o dificultate a creierului de a gestiona două sarcini simultan. De exemplu, o persoană care se oprește brusc din mers pentru a putea formula o idee mai complexă ar putea transmite un semnal de alarmă. La fel și încetinirea vizibilă a pasului în timpul unei conversații la telefon.

Sunt gesturi mici, e drept, dar care trădează o luptă internă.

Diagnosticul viitorului și prevenția

Dincolo de recunoașterea acestor semne timpurii, cercetarea medicală avansează. Un test de sânge aflat în dezvoltare ar putea diagnostica demența cu până la 25 de ani înainte de apariția simptomelor clinice evidente.

Dar până atunci, prevenția rămâne o unealtă puternică. Un studiu recent arată că simplul mers pe jos are un rol protector, persoanele care locuiesc în orașe concepute pentru pietoni având creiere mai rezistente în fața declinului cognitiv.