Dacă lucrezi noaptea cel puțin trei ore din programul normal al zilei, ai dreptul fie la un spor de 25% pentru orele de noapte, fie la o oră mai puțin de lucru în acea zi, fără scăderea salariului de bază. Dacă lucrezi sâmbăta sau duminica, iar repausul săptămânal este mutat în alte zile, primești 48 de ore libere consecutive și un spor a cărui valoare este stabilită prin contract, nu printr-un procent fix în lege.

Orele care depășesc programul normal al săptămânii au o regulă separată: se compensează cu timp liber plătit sau, dacă acesta nu poate fi acordat la timp, se plătesc cu un spor de cel puțin 75%. O tură de noapte ori de weekend nu este automat o tură suplimentară.

Când ai dreptul pentru munca de noapte

Munca de noapte este cea făcută între 22:00 și 06:00. Articolele 125 și 126 din Codul muncii, Legea nr. 53/2003, stabilesc două moduri de compensare: un spor de 25% din salariul de bază pentru orele de noapte sau un program mai scurt cu o oră, cu salariul de bază păstrat, în zilele în care cel puțin trei ore din programul normal de lucru sunt de noapte. Nu le primești automat pe amândouă, iar legea nu spune că angajatul alege singur varianta.

Ești salariat de noapte și când lucrezi în acest interval minimum 30% din timpul lunar de lucru. Pentru sporul legal ori ora de program redus trebuie verificată însă condiția celor trei ore de noapte din ziua de lucru. Contractul poate prevedea condiții mai bune.

Durata normală a muncii unui salariat de noapte nu poate depăși, în medie, opt ore pe zi, calculată pe cel mult trei luni. Cei sub 18 ani nu pot lucra noaptea.

Cum calculezi sporul de noapte

La un salariu de bază brut de 6.000 de lei și 160 de ore normale într-o lună, tariful folosit în acest exemplu este de 37,50 lei pe oră: 6.000 împărțit la 160. Pentru opt ore normale lucrate noaptea, sporul este 37,50 × 8 × 25%, adică 75 de lei brut. Acesta se adaugă la salariul brut dacă se acordă varianta cu spor, nu programul redus.

Cele 160 de ore sunt o condiție a exemplului, nu un număr valabil în fiecare lună. Suma exactă depinde de orele eligibile și de metoda de calcul din contractul aplicabil ori din regulile de salarizare.

Ce primești când lucrezi în weekend

Repausul săptămânal durează 48 de ore la rând, de obicei sâmbăta și duminica. Dacă activitatea cere lucru în aceste zile, repausul poate fi mutat în zilele stabilite prin contractul colectiv sau regulamentul intern. Articolul 137 prevede atunci și un spor, stabilit ca valoare în contractul colectiv sau individual.

Nu există un spor minim general de 25% sau 50% pentru orice sâmbătă ori duminică lucrată. Dacă, în exemplul de mai sus, contractul prevede un spor de weekend de 20% și lucrezi 16 ore în aceste zile, sporul este 37,50 × 16 × 20%, adică 120 de lei brut. Cele 48 de ore de repaus în alte zile rămân datorate; sporul nu le înlocuiește.

Există o excepție pentru repausul acordat laolaltă după o perioadă de lucru continuu de cel mult 14 zile. Ea cere autorizarea inspectoratului teritorial de muncă și acordul sindicatului sau al reprezentanților salariaților. În acest caz, compensația este egală cu dublul celei aferente sporului pentru ore suplimentare chiar dacă orele nu depășesc programul normal, potrivit Deciziei Înaltei Curți nr. 415/2025, publicată la 5 februarie 2026. Nu este regula pentru orice weekend lucrat.

Când se adaugă regula orelor suplimentare

Orele suplimentare sunt cele care depășesc durata normală a muncii săptămânale. De regulă, este necesar acordul tău; excepțiile sunt forța majoră și lucrările urgente pentru prevenirea unui accident ori înlăturarea urmărilor lui. Limita generală este de 48 de ore pe săptămână, cu tot cu orele suplimentare, calculată ca medie pe o perioadă de patru luni.

În articolele 122 și 123 scrie că se dau mai întâi ore libere cu plată, în cele 90 de zile calendaristice care urmează. Dacă nu pot fi acordate în acest termen, orele suplimentare se plătesc în luna următoare, cu un spor negociat de cel puțin 75% din salariul de bază. Termenul de 90 de zile l-a înlocuit pe cel de 60 de zile prin OUG nr. 117/2021.

La tariful de 37,50 lei pe oră, pentru opt ore suplimentare plătite la sporul minim, sporul este 37,50 × 8 × 75%, adică 225 de lei brut. Dacă plata de bază a acestor ore nu este deja cuprinsă în salariul lunar, se adaugă și 300 de lei pentru orele lucrate, iar plata lor totală ajunge la 525 de lei brut. Cei 300 de lei nu se adaugă încă o dată dacă orele au fost deja plătite.

Cum verifici o tură cu drepturi suprapuse

Presupunem o tură de sâmbătă, de la 22:00, până duminică, la 06:00. Pontajul arată patru ore în programul normal, de la 22:00 la 02:00, și patru ore peste norma săptămânală, de la 02:00 la 06:00. Toate cele opt ore sunt noaptea și în weekend, dar numai ultimele patru sunt suplimentare.

La salariul brut și tariful orar din exemplu, sporul de noapte pentru cele patru ore normale ar fi 37,50 lei, dacă se acordă varianta cu spor. Dacă repausul este mutat și contractul prevede 20% pentru toate cele opt ore de weekend, acel spor ar fi 60 de lei, pe lângă cele 48 de ore libere consecutive. Pentru cele patru ore suplimentare, dacă nu primești liber plătit în 90 de zile, sporul minim ar fi 112,50 lei; plata de bază a lor este încă 150 de lei numai dacă nu a fost deja inclusă în salariu.

Nu transforma aceste sume într-un spor unic garantat. Verifică separat ce ore intră în fiecare categorie și ce prevede contractul pentru orele care se suprapun; nu există o regulă generală de adunare automată a tuturor sporurilor.

De ce primești mai puțin în cont

Sporurile din exemple sunt brute, înainte de taxe. Dacă cele opt ore de noapte și cele 16 ore de weekend sunt ore diferite, incluse în cele 160 de ore normale, iar sporul contractual de weekend este de 20%, brutul lunii ajunge la 6.195 de lei: 6.000 de lei salariul de bază, plus 75 de lei și 120 de lei. Acest calcul nu include ore suplimentare.

Într-un exemplu fără deduceri sau alte situații fiscale, din 6.195 de lei se scad 1.548,75 lei pentru pensie, adică 25%, și 619,50 lei pentru sănătate, adică 10%. Impozitul de 10% aplicat celor 4.026,75 lei rămași este de aproximativ 402,68 lei, iar netul ajunge la aproximativ 3.624,08 lei. Codul fiscal stabilește aceste cote; netul real depinde de deduceri și de celelalte condiții fiscale ale angajatului. Angajatorul datorează separat contribuția de 2,25%, aproximativ 139,39 lei în acest exemplu; ea nu se scade încă o dată din net.

Sărbătoarea legală nu este același lucru cu weekendul

O sâmbătă sau o duminică nu este, doar pentru că este weekend, sărbătoare legală. Dacă lucrezi într-o sărbătoare legală, regula este timpul liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Când acesta nu poate fi acordat din motive justificate, sporul este de cel puțin 100% din salariul de bază pentru orele lucrate atunci.

Ce faci dacă plata nu corespunde orelor lucrate

Angajatorul trebuie să țină zilnic evidența orei de început și a celei de sfârșit a programului. Contractul trebuie să arate salariul de bază, celelalte elemente salariale, sporurile și felul în care se compensează sau se plătesc orele suplimentare. Nu există o obligație legală generală de a emite fluturaș de salariu, dar plata trebuie să poată fi justificată.

Strânge contractul individual, contractul colectiv aplicabil, regulamentul intern, programul de lucru, pontajul, dovada banilor primiți și fluturașii, dacă există. Notează pentru fiecare tură data, orele de început și sfârșit, câte au fost de noapte, câte au depășit norma săptămânală și ce zile de repaus ai primit. Cere în scris angajatorului evidența orelor, explicația sumelor și recalcularea drepturilor lipsă. Păstrează cererea și răspunsul. Poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă, indicând datele tale, datele angajatorului și orele ori plățile contestate. Pentru recuperarea banilor poți merge la tribunal; sesizarea inspectoratului nu este obligatorie înaintea procesului.

O cerere poate spune concret: „Vă rog să îmi comunicați pontajul și calculul salariului pentru luna indicată, inclusiv orele de noapte, orele lucrate sâmbăta și duminica, orele suplimentare, zilele libere acordate și sporurile aplicate. Vă rog să recalculați și să plătiți diferențele rezultate.” Adaugă luna, turele pe care le contești și o copie a dovezii de plată pe care o ai.

Drepturile salariale pot fi cerute în instanță în trei ani de la data la care era datorată fiecare sumă, iar aceste litigii sunt scutite de taxă judiciară de timbru. Încălcarea regulilor privind orele suplimentare poate fi sancționată cu o amendă între 1.500 și 3.000 de lei pentru fiecare salariat afectat. Pentru încălcarea regulilor de repaus săptămânal sau de muncă de noapte, amenzile sunt tot între 1.500 și 3.000 de lei; încălcarea regulilor pentru sărbătorile legale poate aduce o amendă între 5.000 și 10.000 de lei.

Întrebări frecvente

Lucrez doar două ore noaptea. Primesc sporul de 25%?

Nu în baza dreptului legal care cere cel puțin trei ore de noapte din programul normal al zilei. Contractul poate prevedea o condiție mai bună.

Tura mea este între 18:00 și 02:00. Câte ore sunt de noapte?

Patru ore, cele dintre 22:00 și 02:00. Dacă sunt ore din programul normal, este îndeplinit pragul zilnic pentru spor sau pentru reducerea programului.

Pot fi obligat să fac ore suplimentare?

De regulă, nu fără acordul tău. Excepțiile privesc forța majoră și lucrările urgente pentru prevenirea unui accident sau înlăturarea urmărilor lui.

Poate fi obligată o salariată gravidă să lucreze noaptea?

Nu. Aceeași protecție se aplică salariatelor care au născut recent și celor care alăptează.

Dacă o sărbătoare legală cade duminica, primesc automat două sporuri?

Nu există o regulă generală de adunare automată. Se aplică dreptul pentru munca în sărbătoarea legală, iar pentru plata legată de weekend trebuie verificat contractul aplicabil.

Surse verificate la 14 noiembrie 2026: Codul muncii, Legea nr. 53/2003; OUG nr. 117/2021; Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 415/2025; Codul fiscal; Inspecția Muncii, informațiile despre sesizări și conflicte de muncă; REGES-Online, întrebări frecvente și modelul de contract individual de muncă.