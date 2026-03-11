Descoperire în Venezuela: Petroglife vechi de 8.000 de ani ar putea rescrie istoria

Arheologii au făcut o descoperire ce ar putea schimba cursul istoriei într-o regiune izolată din Venezuela. Un panou antic cu petroglife, a cărui vechime este estimată între 4.000 și 8.000 de ani, a ieșit la lumină, iar simbolurile sale ar putea rescrie tot ce știam despre arta rupestră timpurie.

Potrivit informațiilor publicate de Stiripesurse, situl arheologic este situat în Quebrada Seca, în satul Monagas, și conține gravuri care, dacă datarea se confirmă, sunt printre cele mai vechi exemple de artă preistorică din estul Venezuelei. Autoritățile locale consideră că această descoperire consolidează profilul cultural și semnificația arheologică a statului Monagas.

Ce ascund simbolurile sculptate în piatră

Panoul de artă rupestră a fost localizat la aproximativ 3,5 kilometri de San Félix, în Cedeño, la o altitudine de circa 650 de metri. Pe suprafața sa se disting clar spirale, cercuri concentrice și figuri antropomorfe, care sugerează reprezentări umane stilizate.

Cercetătorii cred că aceste modele complexe nu sunt simple urme întâmplătoare, ci indică un sens simbolic profund și o intenție clară din partea creatorilor. Specialiștii avansează ipoteza că motivele ar putea reflecta cosmologia timpurie a acelor populații, ciclurile apei sau chiar reprezentări ale spiritelor ancestrale. Istoricii afirmă că situl demonstrează că zona a fost un important coridor cultural pentru populațiile antice care au tranzitat regiunea.

O capsulă a timpului de 8.000 de ani

Vechimea estimată a petroglifelor, între 4.000 și 8.000 de ani, este elementul central al acestei descoperiri. Dacă analizele științifice vor confirma această vechime, sculpturile ar putea rescrie istoria simbolismului și a artei rupestre timpurii, oferind o nouă perspectivă asupra dezvoltării umane.

Această descoperire evidențiază importanța regiunii în tradițiile simbolice preistorice și se adaugă patrimoniului bogat de artă rupestră indigenă deja cunoscut în Venezuela. Fiecare simbol gravat în piatră este o fereastră către o lume dispărută, a cărei înțelegere abia acum începe să fie conturată.

Patrimoniu fragil și provocări de conservare

În ciuda importanței sale, situl este vulnerabil. Oficialii subliniază necesitatea stringentă de a proteja petroglifele fragile de eroziunea naturală și, mai ales, de intervenția umană. Chiar și gesturi aparent inofensive, precum simpla atingere a pietrei sau folosirea cretei pentru a evidenția imaginile în fotografii, pot accelera deteriorarea ireversibilă a suprafeței.

Ca răspuns la aceste riscuri, autoritățile locale colaborează activ cu organizații de patrimoniu pentru a înregistra și proteja situl. Sunt deja planificate întâlniri cu instituții naționale de patrimoniu cultural pentru a obține certificarea oficială și pentru a demara studierea științifică a gravurilor. Pe termen lung, oficialii speră ca situl să poată fi integrat într-un circuit de turism sustenabil, care să permită accesul publicului, dar în condiții stricte de protecție.