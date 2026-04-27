Cercetătorii de la Stanford au reușit să corecteze diabetul la șoareci folosind un transplant mai puțin agresiv, antrenând sistemul imunitar să accepte celulele donatorului.

Un studiu experimental arată că diabetul poate fi corectat la șoareci printr-o metodă care „antrenează” sistemul imunitar să accepte celule producătoare de insulină de la donator, fără procedurile agresive folosite în mod obișnuit înainte de transplant.

Transplantul de celule și obstacolele care încă rămân

Transplantul de celule producătoare de insulină ar putea fi o soluție pentru mulți pacienți cu diabet, însă sistemul imunitar recunoaște adesea aceste celule ca fiind străine și le atacă. Pentru a preveni acest răspuns, medicii folosesc de obicei tratamente foarte puternice înainte de transplant, cum ar fi chimioterapia intensă sau doze mari de radiații, care pot avea efecte secundare serioase.

O altă opțiune este transplantul de celule din măduva osoasă de la același donator, care duce la apariția unui „himerism mixt”. În această situație, sângele și sistemul imunitar al pacientului conțin atât celule proprii, cât și ale donatorului, iar sistemul imunitar ajunge să tolereze celulele transplantate. Totuși, și această variantă presupune în mod obișnuit tratamente agresive înainte de transplant.

Aceste proceduri rămân o piedică importantă pentru mulți pacienți care ar putea beneficia de un transplant, motiv pentru care cercetătorii caută variante mai sigure și mai ușor de suportat.

O metodă care schimbă regulile pentru transplant

Cercetătorii de la Stanford School of Medicine au încercat să obțină același efect de himerism mixt, dar fără să folosească proceduri agresive. Ei au testat o combinație de medicamente deja aprobate pentru alte boli pe șoareci cu diabet.

Au folosit baricitinib, un medicament pentru afecțiuni inflamatorii, venetoclax, folosit în anumite tipuri de cancer, precum și anticorpi anti-CD47 și anti-CD117, testați în alte studii clinice. Protocolul a inclus și eliminarea temporară a unor celule imune numite limfocite T.

Un element important al acestei metode a fost utilizarea unei doze foarte mici de radiații, de doar 10 centigray, mult sub nivelul obișnuit folosit la transplanturi.

Rezultate care ar putea schimba abordarea diabetului

Rezultatele au arătat că această combinație a permis obținerea unui himerism mixt stabil, chiar și între șoareci cu sisteme imunitare foarte diferite. Sistemul imunitar al șoarecilor a învățat să accepte celulele donatorului.

După această etapă, șoarecii au primit transplantul de celule producătoare de insulină de la același donator, iar sistemul imunitar nu le-a respins. Celulele au început să funcționeze, iar glicemia șoarecilor a revenit la normal. Astfel, diabetul a fost corectat în acest model animal.

Este important de menționat că nu au apărut semne ale unei complicații grave, numită boala grefă contra gazdă, în care celulele donatorului atacă organismul primitorului. În acest studiu, această reacție nu a fost observată.

Noi perspective pentru transplanturi fără riscuri majore

Rezultatele, publicate în revista JCI Insight, sunt încurajatoare pentru domeniul transplantului, însă studiul a fost realizat doar pe șoareci. Modelul de diabet și condițiile de transplant nu reflectă complet complexitatea bolii la om.

Din acest motiv, cercetătorii subliniază că vor fi necesare studii suplimentare pe animale mai mari și apoi pe oameni, pentru a confirma siguranța și eficacitatea acestei abordări.

O soluție cu potențial pentru mai multe tipuri de transplant

Metoda testată ar putea fi utilă și pentru alte tipuri de transplant. Majoritatea pacienților transplantați trebuie să ia medicamente imunosupresoare toată viața, ceea ce crește riscul de infecții și alte probleme. Inducerea unui himerism mixt stabil ar putea permite organismului să accepte țesutul donator fără a avea nevoie de tratamente imunosupresoare pe termen lung.

Această abordare ar putea îmbunătăți semnificativ calitatea vieții pentru mulți pacienți care au nevoie de transplanturi.

Ce urmează după acest pas înainte

Cercetătorii consideră că această metodă reprezintă un pas important spre proceduri de transplant mai sigure și mai puțin toxice. Folosirea unor medicamente deja aprobate reprezintă un avantaj, deoarece profilul lor de siguranță este cunoscut.

Totuși, combinarea acestor medicamente în acest protocol este o noutate și nu a fost încă testată la oameni. Autorii studiului spun clar că aplicarea metodei la pacienți umani rămâne un obiectiv pe termen lung și că vor fi necesari ani de cercetare suplimentară.

Chiar dacă rezultatele pe șoareci sunt promițătoare, următoarele studii vor arăta dacă această abordare poate deveni o soluție reală pentru pacienții cu diabet sau care au nevoie de transplanturi. Este un pas înainte, dar drumul până la aplicarea clinică este încă lung.