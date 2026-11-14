Copiii sub 18 ani pot primi fără plată consultații și tratamente dentare la un cabinet în contract cu casa de asigurări, potrivit normelor Ministerului Sănătății și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Banii plătiți pentru un tratament în regim privat rămân cheltuiala familiei.

Legea nr. 95/2006 îi asigură pe copii fără plata contribuției de sănătate. Potrivit HG nr. 521/2023, casa de asigurări plătește direct cabinetului contractat, fie că acesta este public sau privat. Plata se face în limita sumei contractate, împărțită pe luni și trimestre, indiferent de casa la care este înscris copilul.

Ce tratamente poate primi copilul fără plată

Lista cuprinde tratarea cariilor, plombele puse după tratarea unor probleme din interiorul dintelui, tratamentele acestor probleme, precum și îngrijirea gingiilor și a mucoasei gurii. Sunt acoperite pansamentele care calmează durerea, drenajul dintelui, extracțiile dinților de lapte și permanenți cu anestezie și tratamentul de urgență după lovirea dinților. Curățarea locului rămas după extracție și oprirea sângerării sunt decontate când au loc într-o altă ședință decât extracția.

Pachetul include și unele tratamente făcute de medicul specialist în îndreptarea dinților: aparate pentru corectarea tulburărilor de funcționare, dispozitive pentru malformații din naștere, aparate mobile care păstrează locul unui dinte și reparații ale aparatelor. Familia trebuie să confirme că intervenția recomandată se află printre serviciile decontate.

Cât plătește casa de asigurări pentru aceste servicii

Normele pentru serviciile dentare prevăd decontarea integrală a celor eligibile pentru copii. Sumele din tabel sunt tarifele plătite cabinetului de casa de asigurări.

Serviciu Tarif decontat, lei Condiție Consultație 149 Una la șase luni Tratamentul unei carii simple 157 Pentru carie simplă Plombă după tratarea interiorului dintelui 207 După tratamentul prevăzut în norme Sigilarea unui dinte 108 O dată la doi ani pentru fiecare dinte Fluorizare 94 Pentru copiii între 6 și 14 ani Detartraj cu periaj profesional 150 Un serviciu pe an pentru fiecare copil

Intervalul de șase luni privește consultația periodică. Tratamentele necesare sunt stabilite de medic în funcție de problema copilului.

Cum găsește familia un cabinet cu fonduri

Familia caută cabinetele în contract pe lista casei de asigurări din județ. În București, lista casei de asigurări avea o versiune din 15 septembrie 2026.

Înainte de programare, familia cere cabinetului să confirme că medicul poate face tratamentul prin asigurare și că mai are fonduri pentru acesta.

La vizită, familia are certificatul de naștere sau actul de identitate al copilului, după caz. Pentru consultație, programarea se face direct, fără trimitere de la medicul de familie.

Dacă suma contractată pentru cabinet s-a epuizat, familia poate cere o programare ulterioară sau poate suna la alt cabinet din listă. Un cabinet aflat pe listă poate acorda atât servicii decontate, cât și servicii cu plată.

Radiografiile au reguli separate

Radiografiile dentare și tomografiile dentare în trei dimensiuni pot fi decontate la furnizori autorizați care au contractul necesar cu casa de asigurări. Dentistul le poate face ca parte a propriului tratament sau pe baza unei trimiteri de la alt dentist, dacă are dotările și autorizațiile cerute. Cabinetul care le oferă prin asigurare are nevoie și de un acord suplimentar cu casa de asigurări.

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