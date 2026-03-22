Nouă migranți din Egipt, dintre care opt sunt copii, au fost descoperiți de jandarmi ascunși în semiremorca unui camion. Incidentul a avut loc pe Autostrada A1 București-Pitești, după ce un șofer a alertat autoritățile că aude zgomote suspecte din interiorul vehiculului.

Alerta din benzinărie

Totul a pornit sâmbătă, 21 martie, de la un apel neobișnuit. Un șofer care staționa într-o benzinărie de pe Autostrada A1 a auzit zgomote ciudate venind din semiremorca unui autocamion parcat în apropiere. Fără să stea pe gânduri, a sesizat jandarmii.

Intervenția promptă a jandarmilor

Echipajele au ajuns rapid la fața locului. Iar după ce au solicitat deschiderea camionului, au avut parte de o surpriză. Înăuntru se aflau nouă persoane care nu cunoșteau limba română. Autoritățile au confirmat detaliile intervenției. „Jandarmii au intervenit prompt şi au solicitat deschiderea semiremorcii ansamblului de autovehicule. Acolo unde au depistat nouă persoane, care nu cunoşteau limba română. În urma verificărilor a reieşit faptul că cetăţenii, un adult şi opt copii minori, sunt de origine egipteană. Aceştia au relatat că au intrat în ţară fără forme legale, iar asupra lor nu au fost găsite documente de identitate sau sume de bani”.

Pe bune, cum au ajuns acolo?

Dosar pentru trafic de migranți

Dar ce se întâmplă mai departe cu ei? Situația este acum în mâinile polițiștilor. Grupul era format dintr-un singur adult și opt minori (o situație care ridică, clar, multe semne de întrebare). Pentru că au intrat ilegal în țară și nu aveau niciun act asupra lor, jandarmii au întocmit actele de sesizare pentru trafic de migranți. Dosarul a fost predat Poliției pentru continuarea cercetărilor și aplicarea măsurilor legale care se impun în astfel de cazuri.

O poveste tristă, cu opt copii prinși la mijloc.