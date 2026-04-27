Pentru a cincea zi la rând, șoferii din România se luptă să găsească motorină în stațiile PECO. Problemele persistă în marile orașe, de la București la Brașov, iar în unele benzinării situația este critică, pompele fiind complet goale. Cel mai mare distribuitor din piață dă asigurări că este o problemă temporară, dar realitatea din teren arată altceva.

Cozi și nervi în Capitală

În București, în benzinăriile celui mai mare jucător de pe piață, stocurile au dispărut din nou. Șoferii sunt plimbați de la o stație la alta în căutarea combustibilului. Unul dintre ei, întrebat dacă a găsit motorină, a răspuns sec: „Nu, din păcate nu!”. Acesta a adăugat ce i s-a transmis la pompă: „Că este indisponibil și să încerc în altă parte.”

Un alt conducător auto a avut mai mult noroc, dar nu complet. „La o singură pompă, că la celelalte… nu este. Doar în spate.”

Iar îngrijorarea se simte în rândul tuturor. Oare ce urmează? „O să se ajungă să nu mai găsim deloc? Să sperăm că nu! […] Situația e internațională, nu e doar la noi! Rău e că avem și instabilitatea asta politică”, a mai spus șoferul.

Brașovul, lăsat fără combustibil

Dacă în București e rău, la Brașov situația este și mai gravă. Aici, în unele benzinării au putut alimenta doar mașinile de intervenție, precum cele de pompieri și salvare. Într-o stație s-a terminat nu doar motorina, ci și benzina, o situație rar întâlnită.

Dialogul cu un angajat este elocvent. Întrebat dacă are motorină standard, răspunsul a venit rapid: „Nici, nici! De sâmbătă n-avem, nu știu când vine!”.

Reporterul Claudiu Loghin a confirmat situația de la fața locului: „În unele benzinării din municipiul Brașov, benzina și motorina lipsesc de la vânzare. Aici, de exemplu, benzina standard și motorina standard sunt momentan indisponibile”.

Reacțiile șoferilor sunt pe măsură. „Gata, s-a dus, sărăcie”, spune un bărbat. Întrebat de ce, a continuat: „Nu mai este, nu este (n.r. combustibil). […] Dezastru, domnule.” Un altul completează: „Se întâmplă destul de des. […] Și-așa băgăm de bani puțini și o băgăm pe cea mai scumpă”. Un alt șofer are propria teorie: „Nu vedeți?! Când e ieftină nu e, când e scumpă îi dă drumul”.

Asigurări oficiale vs. realitatea din teren

Probleme similare au fost semnalate și în alte orașe mari, precum Buzău sau Pitești. În ciuda haosului generalizat, mesajul oficial sună liniștitor, dar pare decuplat de realitate.

„Liderul pieței de distribuție a carburanților spune că situația este temporară și că nu se pune problema unei penurii. Stațiile unde nu se mai găsesc combustibili, fie că e vorba de motorină sau benzină, sunt realimentate rapid”, a explicat reporterul Mădălina Chițac.

Numai că realitatea din pompă e alta.

Explicațiile experților. Cum s-a ajuns aici

Până la urmă, cum s-a ajuns în situația asta? Expertul în piețe internaționale Claudiu Cazacu are o primă explicație. „Am avut perioade cu prețuri mai coborâte și atunci cumpărătorii s-au grăbit să profite, să alimenteze mai mult decât ar fi făcut-o în mod normal. […] Ceea ce vedem deocamdată sunt niște aspecte localizate. Depinde cât va dura situația. În timp, aceste incidente ar putea să devină mai frecvente”.

Dar există și o problemă de fond, legată de reglementare. Analistul fiscal Gabriel Biriș indică o cauză structurală: „Această situație e generată de modul extrem de defectuos în care a fost reglementată plafonarea adaosurilor. Inclusiv la rafinare. A determinat să calculeze prețuri la pompă vizibil mai mici decât celelalte”.

prețurile mai mici ale liderului de piață au atras o cerere uriașă, pe care logistica nu a mai putut-o susține. Astăzi, cea mai ieftină benzină a fost 8,68 lei, în timp ce cea mai ieftină motorină a ajuns la 8,98 lei pe litru.