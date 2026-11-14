Creditele cu probleme au ajuns la 7,9% în cazul firmelor mici și foarte mici și la 11,3% în cazul împrumuturilor garantate de stat, în martie 2026, a spus Daniela Ropotă, vicepreședinte al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR). Procentele arată câte împrumuturi din portofoliile respective au probleme de rambursare. Pentru o firmă care cere acum un credit, condițiile se stabilesc după analiza făcută de bancă.

Între timp, creditele firmelor garantate de stat au înregistrat o rată a problemelor de rambursare de 13,3% în iunie 2026, față de 6,3% în iunie 2025, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR) transmise Ziarului Financiar. Creșterea este de 7 puncte procentuale într-un an.

Firmele mici au mai multe credite cu probleme decât firmele în ansamblu

Ropotă a spus că „firmele mici şi foarte mici au fost cele mai afectate”. Procentul de 7,9% privește creditele din grupul prezentat de AAFBR. În raportul său din iunie 2026, BNR urmărește separat firmele după mărime: la sfârșitul lunii martie, rata era de 7,2% pentru microîntreprinderi, de 7,1% pentru întreprinderile mici și de 5,4% pentru întreprinderile mijlocii. Aceste categorii separate au avut evoluții diferite într-un an: prima rată a scăzut cu 0,6 puncte procentuale, iar a doua a crescut cu un punct.

Pentru toate companiile nefinanciare, rata creditelor cu probleme a urcat de la 4,4% în martie 2025 la 5,6% în martie 2026, potrivit datelor BNR. Ropotă a indicat agricultura și construcțiile drept sectoarele cu cele mai mari rate, iar comerțul și utilitățile drept cele cu cele mai mari creșteri.

În întregul sistem bancar, rata era de 2,9% în trimestrul al doilea din 2026, după un nivel de 2,4% în 2023, conform datelor prezentate de AAFBR. Pentru populație, Ropotă a indicat o scădere de la 3,2% în decembrie 2023 la 2,8% în 2025, urmată de o nouă creștere legată de creditele de consum.

Garanția de stat acoperă o parte din pierderea băncii

În martie 2025, rata creditelor firmelor garantate de stat era de 5,2%, potrivit datelor BNR; în martie 2026 ajunsese la 11,3%. Ropotă a avertizat că, atunci când se execută o garanție, o parte din cost se mută la buget: „Se mută costul sau riscul, să zic aşa, de la bănci la buget, pentru că vorbim de nişte garanţii de stat”.

În schema IMM Invest Plus, statul plătește băncii după producerea riscului de credit și prezentarea actelor justificative. Plata acoperă pierderea în limita procentului garantat, iar banca suportă partea sa. Dobânzile și comisioanele rămân în afara garanției. Ministerul Finanțelor recuperează apoi de la firma beneficiară suma plătită din buget, prin procedurile fiscale.

Ce înseamnă creșterea pentru o firmă care cere credit

Ropotă a avertizat că venituri și profituri mai mici pot slăbi capacitatea firmelor de a-și plăti ratele și pot duce la condiții de creditare mai stricte. Rata creditelor cu probleme descrie însă împrumuturile deja acordate, nu stabilește o dobândă sau o regulă nouă pentru toate cererile.

La un credit cu garanție de stat, banca verifică dacă firma poate rambursa împrumutul înainte să solicite garanția. Condițiile programului cer și ca firma să nu fie în insolvență sau să aibă restanțe înscrise în evidența riscurilor de credit.