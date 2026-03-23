Apar detalii tulburătoare în cazul copilului de cinci ani care a murit duminică, după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc de lux din Sectorul 1. Ancheta deschisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru moarte suspectă ia în calcul o ipoteză șocantă, alimentată de mărturiile vecinilor, care aruncă o lumină sumbră asupra tragediei.

Mărturia care îngheață sângele în vine

Ipoteza unui gest criminal prinde contur după declarațiile celor care locuiau în apropiere. Un vecin a oferit o mărturie cutremurătoare, descriind o scenă greu de imaginat. „Mama ar fi aruncat copilul. Nu părea un om afectat de moartea copilului, asta mă durea când mă uitam la ea. Părea așa într-o lume a ei”, a declarat acesta.

Cuvintele sale conturează o imagine complet diferită de cea a unui accident nefericit, plasând-o pe mamă în centrul investigației.

Un mesaj bizar și un episod tulburător

Iar lucrurile par și mai sumbre. Surse din anchetă precizează că, cu doar trei zile înainte de tragedie, vecinii ar fi observat un episod de-a dreptul înfiorător: mama și copilul se aflau pe balcon, iar femeia ar fi încercat să-l împingă peste balustradă. V-ați fi gândit că așa ceva e posibil? În aceeași perioadă, pe conturile sale de socializare, femeia a postat un mesaj care acum ridică uriașe semne de întrebare: „Îmi îngrop mama cu copilul meu.”

Apropiații spun că postarea ar fi venit pe fondul decesului bunicii copilului, survenit cu o lună înainte, moment de la care starea psihică a mamei s-ar fi deteriorat vizibil.

Istoricul conflictelor din apartament

Tragedia de duminică nu pare să fi apărut din senin. Ba chiar, mai mulți martori au povestit că în trecut au existat sesizări la poliție din cauza scandalurilor frecvente și a comportamentului ciudat al femeii. E drept că nimeni nu se aștepta la o asemenea finalitate.

„Vecinii ar fi auzit mereu scandaluri în bloc, acolo, în apartament, și că și mama, și bunica ar fi avut probleme psihice și se iscau mereu conflicte”, au relatat aceștia.

Ancheta, între accident și un gest necugetat

Criminologul Dan Antonescu explică faptul că o astfel de tragedie are, de cele mai multe ori, o rădăcină adâncă. „La baza unui gest care nu are nicio logică, nicio explicație și care încalcă dragostea părintească stă o problemă psihică. Cercetările criminalistice trebuie să stabilească dacă avem de-a face cu o cădere accidentală sau cu o problemă generată de problemele psihice ale mamei.”

Până la urmă, asta trebuie să lămurească anchetatorii. Mama copilului, o femeie în vârstă de 49 de ani care susține că este arhitect și a studiat la un institut de design din Italia (o informație ce adaugă și mai multă complexitate cazului), nu a putut fi audiată. Femeia se află în stare de șoc și este internată la Spitalul de Psihiatrie Obregia.

Apartamentul este sigilat.

Anchetatorii continuă să strângă probe și să audieze martori pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care un copil de doar cinci ani și-a găsit sfârșitul.