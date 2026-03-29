Procesiunea de Duminica Floriilor din Ierusalim a fost anulată pe fondul conflictului cu Iranul. Străzile Orașului Sfânt sunt pustii, iar autoritățile au impus restricții drastice, permițând un număr maxim de 50 de credincioși la slujbele religioase.

Orașul Sfânt, sub restricții severe

Lucrurile stau, e drept, complet diferit față de anii trecuți. Participarea la slujbe este condiționată de existența în apropierea lăcașurilor de cult a unor spații sigure sau chiar adăposturi anti-aeriene. o imagine dezolantă. Iar accesul la Zidul Plângerii este restricționat, în timp ce rugăciunile în spații publice și festivitățile cu prezență numeroasă sunt interzise.

Durerea este palpabilă în rândul liderilor spirituali. „Mă doare inima tare, îmi sângerează văzând Zidul de Vest așa cum arată acum”, a declarat Rabinul Shmuel Rabinowitz, rabinul Zidului.

Credința, mai puternică decât frica

În ciuda atmosferei apăsătoare, mesajele de speranță nu au încetat să apară. V-ați gândit vreodată cum e să sărbătorești Învierea sub amenințarea bombelor? Preotul paroh al Bisericii Catolice din Ierusalim, Rami Asakrieh, a transmis un mesaj puternic credincioșilor: „Dacă sunteți puternici în inimă, în spirit, dacă puteți rezista oricărei situații: boală, război, noi le numim ca simbol, toate acestea sunt o cruce, iar noi sărbătorim învierea. Iar învierea este din moarte și victoria asupra durerii și a războiului nu va veni prin frică, ci prin credință”.

Oamenii resimt însă din plin absența normalității.

Biserica Sfântul Mormânt este închisă, lăsând un gol imens în sufletele localnicilor. „Biserica Sfântul Mormânt este închisă; oamenii vor să se roage, vor să spună: «Doamne, dă-ne pace, dă-ne iubire, Doamne, deschide-ne o lume liberă, pentru toată lumea»”, a mărturisit Sabah Jasa, o rezidentă catolică a cartierului creștin din Ierusalim.

Contrast izbitor la Vatican

Numai că la Vatican, imaginea a fost diametral opusă. Piaţa Sfântul Petru a fost neîncăpătoare pentru miile de oameni veniți să asiste la slujbă. Aici, procesiunea de cardinali şi episcopi care au reconstituit intrarea lui Isus în Ierusalim a fost condusă chiar de Suveranul Pontif.

Papa Leon al XIV-lea a ținut prima sa slujbă de Florii (un moment urmărit cu atenție de întreaga lume catolică) și a transmis un mesaj de pace. „Sfântă Marie, femeie a celei de-a treia zile, dă-ne certitudinea că, în ciuda a tot, moartea nu va mai avea stăpânire asupra noastră. Că nedreptățile popoarelor sunt numărate. Că strălucirea războaielor se estompează în amurg”, a declarat Papa Leon.

Și Liturghia din Joia Mare de la Ierusalim a fost suspendată. Slujba, a anunțat Patriarhul Ierusalimului, urmează să fie oficiată imediat ce situaţia o va permite.