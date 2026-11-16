Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a anunțat luni, 16 noiembrie 2026, că banca estimează o inflație de 7,4% la sfârșitul anului, față de 6,1% cât estima în august. Pentru gospodării, prognoza înseamnă că prețurile, luate împreună, ar urma să fie mai mari în decembrie decât cu un an înainte, nu că fiecare produs se va scumpi cu 7,4%.

Este o estimare, nu o scumpire decisă de BNR și nici o rată deja înregistrată. Cea mai recentă rată anuală publicată de Institutul Național de Statistică (INS) este de 6,94% pentru octombrie 2026.

Prognoza pentru decembrie a crescut cu 1,3 puncte procentuale

În august, BNR estima o inflație de 6,1% la sfârșitul lui 2026, după o estimare anterioară de 5,5%. Noua prognoză, de 7,4%, este cu 1,3 puncte procentuale peste cea din august. Comparația privește prețurile din decembrie 2026 față de cele din decembrie 2025.

Isărescu a spus că efectul mai puternic produs de majorarea TVA și a accizelor asupra inflației s-a estompat și că inflația a scăzut puternic în trimestrul al treilea. Asta nu înseamnă că prețurile revin la nivelurile vechi: o inflație mai mică înseamnă, de regulă, că ele cresc mai lent.

În octombrie, prețurile au urcat și față de septembrie

INS a calculat pentru octombrie o creștere anuală a prețurilor de 6,94%, după aproximativ 6,6% în septembrie. Față de septembrie 2026, prețurile din octombrie au fost mai mari cu 0,82%. Rata anuală din octombrie măsoară schimbarea față de octombrie 2025; prognoza BNR privește luna decembrie.

Serviciile au avut în octombrie cea mai mare creștere anuală, de 11,23%. Bunurile nealimentare s-au scumpit cu 7,66%, iar alimentele cu 3,07%, potrivit INS. Aceste valori arată de ce schimbarea coșului de cumpărături poate fi diferită de rata generală a inflației.

INS a publicat și o medie a inflației de 9,0% pentru ultimele 12 luni, precum și o creștere a prețurilor de 6,3% de la începutul anului. Niciuna dintre aceste două cifre nu este prognoza de 7,4% pentru decembrie: ele măsoară alte perioade.

Energia rămâne riscul pentru prețurile de la sfârșitul anului

BNR leagă creșterea așteptată în ultimele luni din 2026 de scumpirea recentă a combustibililor și energiei, dar și de evoluția cursului leului. Isărescu a indicat energia drept principalul risc și a spus că gazele s-au scumpit pe piața angro.

Banca urmărește și ce se va întâmpla cu prețul energiei electrice și al petrolului. Conflictul din Orientul Mijlociu, criza energetică și eventualele măsuri prin care statul ar încerca să își reducă deficitul pot schimba evoluția prețurilor. Prognoza nu stabilește însă cu cât va crește factura unei anumite gospodării.

BNR a păstrat dobânda la 6,50% pe an

La ședința din 12 noiembrie 2026, BNR a menținut la 6,50% pe an dobânda prin care încearcă să influențeze prețurile și costul creditelor. Isărescu a explicat că banca nu o majorează mai puternic pe fondul activității economice slabe. El a spus și că cererea pentru credite noi este redusă și depinde de veniturile oamenilor.

Rata anuală efectivă pentru decembrie, după ce va fi publicată de INS, va arăta cât de aproape au ajuns prețurile de prognoza BNR.