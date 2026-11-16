Ministerul Finanțelor a anunțat pe 16 noiembrie că primăriile care asigură încălzirea prin sisteme centralizate îi pot solicita împrumuturi pentru sezonul rece 2026-2027, cel târziu la 31 decembrie 2026. Plafonul total este de 300 de milioane de lei, dar acordarea unui împrumut nu reduce automat factura locatarilor.

Banii pot ajuta primăriile să plătească funcționarea sistemelor de încălzire și datorii ale acestora. Împrumutul este însă contractat și rambursat de primărie, nu este o sumă acordată direct familiilor.

Prețul plătit de locatari se schimbă printr-o decizie separată

Operatorul de termoficare propune prețul, iar prețul facturat populației este aprobat de autoritatea locală sau de asociația de dezvoltare comunitară, după caz, cu avizul autorității de reglementare competente. Împrumutul oferit acum primăriei nu înlocuiește această procedură.

Dacă autoritatea locală aprobă pentru populație un preț sub costul producerii și livrării căldurii, diferența se acoperă din bugetul local, potrivit Legii serviciului public de alimentare cu energie termică. Astfel, un oraș poate primi bani pentru termoficare fără ca prețul de pe factura locatarului să fie modificat.

Primăriile pot folosi banii și pentru facturi restante

Ordonanța de urgență nr. 43/2026 permite folosirea împrumuturilor pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea căldurii în sezonul 2026-2027. Tot din acești bani pot fi plătite facturi restante și pierderi ale sistemelor centralizate de termoficare.

Un oraș al cărui sistem deservește cel puțin 80.001 locuințe poate cere cel mult 75 de milioane de lei. Pentru un sistem care deservește cel mult 80.000 de locuințe, limita este de 25 de milioane de lei. Acestea sunt limite pentru fiecare împrumut, în cadrul plafonului total de 300 de milioane de lei, nu sume acordate automat.

Guvernul a adoptat ordonanța pe 30 octombrie 2026, iar regulile de depunere și acordare a banilor au fost publicate pe 11 noiembrie prin Ordinul ministrului Finanțelor nr. 1.540/2026. Mecanismul anunțat acum se aplică acestor împrumuturi pentru sezonul rece 2026-2027.

Împrumutul are dobândă și trebuie înapoiat

Primăria poate plăti banii înapoi în sume egale, o dată la trei luni, timp de cel mult zece ani. Poate primi o perioadă de 12 luni în care nu rambursează suma împrumutată, dar aceasta rămâne de plătit; este permisă și rambursarea înainte de termen.

Dobânda pornește de la ROBOR la trei luni, o valoare folosită ca bază de calcul, stabilită în ultima zi lucrătoare a lunii dinaintea autorizării împrumutului. La ea se adaugă 1 punct procentual pentru un termen de până la trei ani, 1,5 puncte pentru un termen între trei și cinci ani sau 2 puncte pentru un termen între cinci și zece ani. Dobânda rezultată rămâne fixă până la încheierea împrumutului, potrivit ordonanței.

Ce trebuie să depună primăriile până la 31 decembrie

Cererile se transmit numai electronic, până la 31 decembrie 2026 inclusiv. Primăria nu trebuie să aibă restanțe la împrumuturi mai vechi contractate din venituri din privatizare, iar împrumutul nou trebuie autorizat de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale.

Consiliul local aprobă contractarea împrumutului, iar primăria pregătește cererea și datele despre datoria locală și capacitatea de rambursare.

Dosarul include declarațiile privind folosirea banilor, situația împrumuturilor existente, datele furnizate de operatorul de termoficare, confirmarea Trezoreriei și execuția bugetului local pe ultimii trei ani. Actele sunt semnate electronic de persoana care conduce cheltuirea banilor primăriei.

Comisia analizează cererea. Ministerul Finanțelor trimite convenția de împrumut în cel mult cinci zile lucrătoare după ce ia hotărârea, iar suma aprobată este virată în cel mult șapte zile lucrătoare după ce ambele părți semnează convenția.