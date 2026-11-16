Sistemul financiar global este interconectat și din ce în ce mai complex. Astfel, Europa se poziționează strategic în acest peisaj cu scopul de a asigura un cadru facil dezvoltării tuturor agenților economici, reglementatorilor și celor care utilizează serviciile financiare, în special cele nebancare. De la piața de capital la sistemul tehnologic cu implicații în sfera inteligenței artificiale, competențele consumatorilor de produse și servicii financiare devin mai relevante decât înainte.

Cu acest prilej, Institutul de Studii Financiare alături de Autoritatea de Supraveghere Financiară organizează cea de-a XII-a ediție a Conferinței Internaționale ISF 2026. Evenimentul din acest an se va desfășura la Hotelul JW Marriott din București, sala Constanța, în data de 19 noiembrie, începând cu ora 09:00.

Tema ediției din acest an „PIEȚELE FINANCIARE 2030 – Investiții, tehnologie și competențe pentru o nouă economie” aduce în discuție direcțiile care vor modela piețele financiare în următorii ani: mobilizarea capitalului către investiții, integrarea și dezvoltarea piețelor financiare europene, utilizarea noilor tehnologii, evoluția cadrului de reglementare și pregătirea capitalului uman pentru noile cerințe ale economiei. Conferința își propune astfel să contureze o perspectivă asupra piețelor financiare ale anului 2030 și asupra principalelor transformări care vor conduce către acestea.

Principalele subiecte ale ediției sunt:

Piața de capital 2030 – integrarea piețelor europene, mobilizarea investițiilor și noi oportunități de finanțare;

Asigurările viitorului – reziliență, digitalizare și adaptarea la noile categorii de risc;

Pensiile private 2030 – sustenabilitate, performanță și rolul investițiilor pe termen lung în economie;

Inteligență artificială, tokenizare și active digitale – transformarea tehnologică a piețelor financiare nebancare;

Cercetarea științifică și rolul acesteia în dezvoltarea, reglementarea și consolidarea sistemului financiar;

Competențe pentru piețele financiare ale viitorului – educație financiară, specializare profesională și adaptarea capitalului uman.

Formular de înscriere la evenimentul Conferința Internațională ISF 2026 – PIEȚELE FINANCIARE 2030 – Investiții, tehnologie și competențe pentru o nouă economie.

Termen completare: 10 noiembrie 2026, ora 00.00. Accesul la eveniment se face exclusiv pe baza completării formularului de înscriere. Locurile sunt limitate.

Agenda Conferinței Internaționale ISF 2026

08.30-09.00 Înregistrarea participanţilor

09.00-12.30 Sesiune plenară Discursuri de onoare Intervenţii bazate pe teme propuse

12.30-13.30 Prânz și socializare

Moderator: Ionel DANCĂ

Cuvânt în deschidere: Alexandru PETRESCU, Președinte Autoritatea de Supraveghere Financiară

Leonardo BADEA, Prim-Viceguvernator Banca Națională a României Gabriel AVRĂMESCU, Prim-Vicepreședinte Autoritatea de Supraveghere Financiară Sorin MITITELU, Vicepreședinte Autoritatea de Supraveghere Financiară Prof.univ.dr. Daniel BREAZ, Rector Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Radu HANGA, Președinte BVB* Horia GUSTĂ, Președinte AAF Cristian PASCU, Președinte APAPR Cătălin VASILE, Membru Board UNSAR și Chief Sales Officer NN Asigurări de Viață Prof.univ.dr. Cristian BUȘU, Prorector Academia de Studii Economice din București Prof.univ.dr. Marian SIMINICĂ, Director Executiv ISF Sorin BALTASIU, Vicepreședinte PRBAR* Dorel DUŢĂ, Preşedinte UNSICAR Răzvan-Alexandru POPP, Șef Serviciu al Serviciului Transparență și Raportări Emitenți, Autoritatea de Supraveghere Financiară Valentin IONESCU, Preşedinte Institutul de Studii Financiare