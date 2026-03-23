O faptă de o cruzime greu de imaginat a zguduit județul Călărași. Doi băieți, cu vârste de 13 și 14 ani, sunt cercetați după ce au ucis doi pui de câine de doar câteva săptămâni, iar unul dintre ei a filmat întreaga scenă. Imaginile au ajuns la anchetatori, care au mărturisit că violența a fost atât de tulburătoare, încât nu au putut urmări înregistrarea până la capăt.

O violență care i-a șocat pe anchetatori

Totul s-a petrecut la marginea satului Dragalina, în apropierea Gării Ciulnița. Acolo, cei doi copii, ambii elevi, au găsit puii de câine. Potrivit procurorilor, au decis să îi ucidă cu o violență care i-a lăsat fără cuvinte pe cei care au analizat cazul. Cazul a ieșit la iveală după ce băiatul de 14 ani ar fi început să se laude cu isprava sa.

Acuzațiile procurorilor

Anchetatorii au deschis o anchetă penală pentru uciderea cu intenție a animalelor, fără drept. Comunicatul oficial al Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași descrie clar rolul fiecărui minor. „Inculpatul minor în vârstă de 14 ani, prin încurajări repetate și filmarea anumitor momente din activitatea infracțională, acte care au întărit rezoluția infracțională a autorului, i-a acordat un ajutor moral minorului în vârstă de 13 ani, care prin lovituri repetate a ucis doi pui de câine”.

Dar cum se poate ajunge la o asemenea brutalitate la o vârstă atât de fragedă?

Măsuri diferite pentru cei doi minori

În fața legii, lucrurile stau puțin diferit pentru cei doi. Doar minorul de 14 ani poate răspunde penal pentru faptele sale. Colegul său, în vârstă de 13 ani, a fost preluat de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Călărași.

Legislația e clară.

Pentru adolescentul de 14 ani, procurorii au solicitat arestul la domiciliu. Numai că judecătorul a considerat măsura prea severă și a dispus plasarea sub control judiciar. Iar anchetatorii nu se lasă și vor insista pentru o restricție mai dură, având în vedere gravitatea faptelor. Dacă va fi găsit vinovat, băiatul riscă o pedeapsă de până la trei ani și jumătate într-un centru de detenție pentru minori sau într-un centru educativ.

Rădăcinile violenței

Psihologii consultați în acest caz (un pas obligatoriu în anchetele cu minori) atrag atenția că un asemenea comportament violent poate avea rădăcini adânci. Ei indică mediul familial, lipsa unei supravegheri adecvate și, nu de puține ori, expunerea la conținut online nepotrivit vârstei. E drept că specialiștii avertizează că astfel de manifestări nu trebuie ignorate niciodată, ele putând escalada în viitor.