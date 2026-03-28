Sfârșit tragic pentru doi tineri din județul Dâmbovița. Soț și soție, ambii șoferi de camion, au murit într-un accident devastator produs în apropierea orașului spaniol Girona, după ce autocamionul în care se aflau a fost implicat într-o coliziune și a luat foc. În urma incidentului, o a treia persoană a fost grav rănită.

Cine erau tinerii morți în Spania

Victimele sunt doi tineri din județul Dâmbovița, un cuplu care, se pare, lucra împreună. Este vorba despre Ionuț, un bărbat de 34 de ani din Valea Lungă, și soția sa, Mădălina, în vârstă de doar 26 de ani, originară din Moreni. Cei doi formau o echipă pe același TIR, împărțind cabina și drumurile Europei.

Cum s-a produs tragedia de pe autostradă

Dar cum s-a întâmplat totul, mai exact? Tragedia s-a produs pe o autostradă din apropierea orașului Girona. Potrivit primelor informații, autocamionul condus de cei doi români a lovit un alt TIR care era oprit pe marginea drumului, cel mai probabil din cauza unei defecțiuni tehnice. Impactul a fost de o violență rară.

Imediat după coliziune, ambele autocamioane au fost cuprinse de flăcări. Incendiul a fost atât de puternic încât s-a extins cu repeziciune și la o zonă de vegetație de pe acostament, îngreunând intervenția salvatorilor.

Intervenție și anchetă în curs

V-ați întrebat ce s-a întâmplat cu celălalt șofer implicat? Din nefericire, și acesta a suferit răni grave. El a fost preluat de un elicopter și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Iar traficul pe autostradă a fost complet blocat timp de mai multe ore.

Această măsură a fost necesară pentru a permite intervenția echipajelor de urgență, stingerea incendiului și demararea primelor cercetări la fața locului. Autoritățile spaniole au deschis o anchetă (o procedură standard în astfel de cazuri) pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările care au dus la producerea acestei tragedii.