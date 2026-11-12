Dacă lucrezi în altă localitate, angajatorul nu îți plătește automat naveta: îi poți cere decontarea când este prevăzută în contract ori în regulile firmei sau când ai un drept special. Dacă erai înregistrat ca șomer înainte de angajare, poți cere agenției de ocupare o primă de cel mult 55 de lei pentru fiecare zi lucrată, dar numai dacă îndeplinești condițiile și depui cererea în 30 de zile de la angajare.

Decontarea de la angajator și prima plătită prin agenția de ocupare sunt drepturi diferite. Dacă angajatorul sau o autoritate îți asigură transportul ori îți plătește cheltuielile de drum, nu poți primi și prima de încadrare pentru aceeași navetă.

Când îți plătește angajatorul drumul

Codul muncii nu acordă tuturor salariaților decontarea drumului dintre casă și serviciu. La un loc de muncă obișnuit din mediul privat, caută dreptul la transport în contractul tău de muncă, în contractul colectiv sau în regulamentul intern. Actul care promite plata trebuie să îți arate ce drumuri sunt acoperite, ce dovezi depui și cum se face plata.

Nu există o sumă națională fixă pentru naveta decontată de o firmă privată. Când transportul la și de la serviciu este acordat de angajator și prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, suma nu se impozitează la salariat și nu intră în calculul contribuțiilor la pensie și sănătate, în condițiile Codului fiscal.

Verifică în contract, în contractul colectiv și în regulament dacă ai dreptul la decontare. Depune cererea și dovezile cerute acolo. Acestea pot fi bilete, abonamente sau alte acte stabilite de angajator; nu există o listă unică pentru toate firmele. Dacă plata promisă nu vine, cere-o în scris și solicită motivul refuzului.

Verifică dacă poți primi prima de încadrare

Legea nr. 76/2002 dă dreptul la prima de încadrare numai unor șomeri înregistrați înainte de angajare. Banii sunt plătiți prin agenția de ocupare, nu de noul angajator. Pentru un prim control al condițiilor, verifică pe rând:

Erai înregistrat ca șomer la agenția de ocupare înainte să te angajezi.

Domiciliul sau reședința ta se află într-o zonă din anexele Planului național de mobilitate, aprobat prin HG nr. 903/2016. Nu este obligatoriu ca și localitatea noului serviciu să fie în plan.

Te-ai angajat cu normă întreagă pentru cel puțin 12 luni, într-o localitate aflată la mai mult de 15 km de domiciliu sau reședință.

Nu ai primit o primă de încadrare sau de instalare în ultimele 36 de luni și nu ai lucrat la același angajator în ultimii doi ani.

Nu ai locuință în localitatea noului serviciu sau în localitățile învecinate.

Mai sunt excluse situații în care firmele au administratori sau asociați comuni, unele cazuri legate de indemnizația de șomaj și absolvenții obligați prin lege să se angajeze. Prima se acordă de la angajare, timp de 12 luni, cât timp păstrezi dreptul.

Cât primești pentru navetă

Prima se calculează cu 0,5 lei pentru fiecare kilometru al celei mai scurte rute rutiere, dus-întors. Rezultatul nu poate trece de 55 de lei pe zi și se înmulțește numai cu numărul zilelor în care ai lucrat efectiv. Normele de aplicare cer calculul distanței în ambele sensuri.

Să presupunem că abonamentul tău costă 300 de lei pe lună, ca exemplu. Prețul lui nu intră în calculul primei. Dacă drumul cel mai scurt are 20 km pe sens, baza este de 40 km dus-întors; înmulțită cu 0,5 lei, dă 20 de lei pe zi. La 22 de zile lucrate, ai primi 440 de lei. Prima nu se impozitează.

Plafonul se atinge la 55 km pe sens, când drumul dus-întors are 110 km și calculul dă 55 de lei pe zi. La 60 km pe sens, calculul ar da 60 de lei pe zi, dar primești cel mult 55 de lei; pentru 20 de zile lucrate, suma este de 1.100 de lei.

Ce acte depui pentru prima de încadrare

Cererea inițială ajunge la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă unde ești înregistrat sau, în București, la agenția municipală. Ai cel mult 30 de zile de la angajare; dacă depășești termenul, pierzi dreptul la primă pentru acea angajare. Dosarul cuprinde:

Cererea tip, anexa nr. 11, și actul de identitate.

Contractul de muncă sau dovada angajării, din care să rezulte locul muncii.

Angajamentul de restituire în cazurile prevăzute de lege, anexa nr. 13.

Declarația angajatorului despre raporturile de muncă din ultimii doi ani și declarația privind administratorii sau asociații comuni.

Declarația privind locuința în localitatea noului serviciu ori în localitățile învecinate.

Declarațiile privind transportul asigurat sau plătit de angajator ori de autorități.

Declarațiile speciale pentru absolvenți, dacă te afli în această situație.

În ce ordine faci pașii

Verifică zona domiciliului sau a reședinței în anexele Planului național de mobilitate și compară celelalte condiții cu situația ta. Pregătește dosarul și depune-l în cele 30 de zile. Îl poți duce personal sau trimite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax ori e-mail. Pentru trimiterea la distanță, certifici copiile ca fiind conforme cu originalul. Dacă agenția îți cere acte lipsă sau mai clare, retrimite-le în cinci zile de la primirea solicitării. Actele completate în acest termen sunt considerate depuse la timp. După aprobarea primei, depune până la data de 5 a fiecărei luni adeverința angajatorului cu zilele efectiv lucrate în luna precedentă.

Ce faci dacă ai un drept special sau plata este refuzată

Dacă ești cadru didactic sau personal didactic auxiliar și nu ai locuință în localitatea postului, ceri decontarea navetei prin școală, nu prin procedura de decontare a unei firme private. Depui cererea și dovezile pentru transport la unitatea de învățământ. Consiliul ei de administrație analizează lunar domiciliul, distanța, mijlocul de transport, biletele sau abonamentele și celelalte acte justificative.

Dacă lucrezi în aparatul primarului unei comune sau într-un serviciu local vizat de HG nr. 39/2024, verifică mai întâi dacă există hotărârea consiliului local pentru decontare. Dreptul se poate acorda celor care nu au domiciliul sau reședința în localitatea serviciului și al căror drum zilnic trece de limita acelei localități. Cererea și actele urmează procedura stabilită pentru această decontare; nu este un drept automat pentru orice angajat public.

Dacă angajatorul refuză un decont promis în contract sau regulament, după cererea scrisă poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă. Pentru recuperarea banilor te poți adresa tribunalului. Când suma este cerută ca drept salarial neplătit, termenul general de acțiune este de trei ani de la nașterea dreptului.

Întrebări frecvente

Primesc prima dacă serviciul este la exact 15 km?

Nu. Legea cere ca locul de muncă să fie la mai mult de 15 km.

Trebuie să am mașină și bonuri de carburant?

Nu pentru prima de încadrare. Suma depinde de distanța rutieră și de zilele lucrate, nu de bonurile de carburant sau de faptul că ai mașină proprie.

Pierd banii dacă întârzii cu adeverința lunară?

Plata se face după ce prezinți adeverința, odată cu drepturile aferente lunii în care ai depus-o. Această regulă nu schimbă termenul de 30 de zile pentru cererea inițială.

Trebuie să dau prima înapoi dacă plec înainte de 12 luni?

În cazurile de încetare a raportului de muncă prevăzute de art. 76 din lege, trebuie să restitui integral sumele primite. Prima poate fi păstrată dacă te angajezi la alt angajator în cel mult 30 de zile, în aceleași condiții.

Pot primi și alte prime de la agenția de ocupare?

Prima de încadrare se poate cumula cu prima de activare sau cu cea de inserție, dacă îndeplinești condițiile lor. Nu se cumulează cu prima de instalare ori cu prima de relocare.

Surse verificate la 12 noiembrie 2026: Codul muncii; Codul fiscal; Legea nr. 76/2002 și normele de aplicare aprobate prin HG nr. 174/2002; Planul național de mobilitate aprobat prin HG nr. 903/2016; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Legea învățământului preuniversitar și HG nr. 569/2015; HG nr. 39/2024; Inspecția Muncii.