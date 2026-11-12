Din 1 ianuarie 2027 se aplică legea care le permite celor interesați să strângă și să investească bani pentru pensie în două tipuri noi de conturi. La unul, retragerile permise sunt scutite de impozit; la celălalt, depunerile pot reduce impozitul pe venit, dar banii scoși sunt taxați cu 10% din întreaga sumă.

Legea nr. 202/2026 a fost publicată la 15 octombrie 2026. Conturile vor putea fi oferite de bănci și firme de investiții autorizate să administreze investițiile clienților. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) are 90 de zile de la publicarea legii pentru a stabili regulile de aplicare. Furnizorii care aleg să ofere conturile au apoi 90 de zile de la publicarea acestor reguli pentru a se pregăti.

Un cont scutește retragerea, celălalt reduce impozitul la depunere

În contul numit CEI-S, numai titularul poate depune bani. Câștigurile obținute în cont nu sunt impozitate cât timp rămân acolo. Când titularul îndeplinește condițiile de retragere, suma scoasă este scutită de impozitul pe venit și de contribuțiile sociale.

În contul CEI-D pot depune bani atât titularul, cât și angajatorul său. Pentru un salariat, contribuția proprie se scade din suma la care se calculează impozitul pe salariu, în luna plății, la locul de muncă unde are funcția de bază. Salariatul are nevoie de documentul care dovedește depunerea, eliberat de administratorul contului.

Și persoanele care lucrează pe cont propriu își pot scădea contribuțiile la CEI-D din venitul supus impozitului, dacă își calculează venitul anual pe baza încasărilor și cheltuielilor. Pentru banii depuși de angajator, scutirea de impozit și contribuții se încadrează într-o limită lunară comună cu alte beneficii: cel mult 33% din salariul de bază.

Dacă un salariat depune 500 de lei lunar în CEI-D, iar întreaga sumă poate fi scăzută din baza de calcul, impozitul salarial de 10% scade cu 50 de lei pe lună, adică 600 de lei în 12 luni. La retragere, însă, impozitul este de 10% din toată suma scoasă, inclusiv din banii depuși, și este reținut la plată. Dintr-o retragere de 1.000 de lei, impozitul ar fi 100 de lei.

Banii pot fi scoși la pensie sau la 65 de ani

Legea permite retrageri, totale sau parțiale, de la primul dintre două momente: deschiderea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată ori pensie de invaliditate sau împlinirea vârstei de 65 de ani. Aceste condiții se aplică ambelor tipuri de cont.

O persoană poate avea și CEI-S, și CEI-D, dar regimul fiscal ales pentru fiecare cont rămâne același. În caz de deces, moștenitorii pot muta activele într-un cont propriu de același tip sau le pot vinde și retrage banii. Retragerea din CEI-S rămâne scutită, iar din CEI-D se reține impozitul de 10% din suma plătită.

Comisioanele trebuie arătate înainte de deschiderea contului

Valoarea investițiilor poate scădea, iar comisioanele reduc banii rămași în cont. Administratorul trebuie să comunice costurile înainte ca persoana să deschidă contul și să anunțe orice schimbare cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte. Cel puțin o dată pe an, titularul primește online informații despre valoarea investițiilor, câștig sau pierdere și costuri.

Titularul poate muta activele la alt administrator, într-un cont de același tip deschis pe numele său. Transferul trebuie făcut în cel mult 15 zile lucrătoare, fără comision de transfer.