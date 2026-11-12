Familiile eligibile pot primi în noiembrie 2026 cei 500 de lei pentru rechizite și haine pe cardurile educaționale din anii trecuți. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat că vor fi încărcate cardurile copiilor care îndeplinesc din nou condițiile pentru ajutor și al căror reprezentant legal nu s-a schimbat. Sprijinul este acordat o singură dată pentru anul școlar 2026-2027.

Pot fi refolosite inclusiv cardurile emise pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025 și 2025-2026. În răspunsul transmis Edupedu.ro, MIPE plasează încărcarea lor „în cursul lunii noiembrie 2026”. Ziua încărcării fiecărui card nu a fost anunțată.

La 3 noiembrie 2026, ministerul avea 733.555 de copii validați pentru acest ajutor. Listele se pot schimba pe măsură ce sunt verificate cererile.

Cine poate primi cei 500 de lei pe cardul vechi

Ajutorul se adresează copiilor din familii defavorizate înscriși la grădiniță, în clasele primare sau la gimnaziu, în învățământul de stat. Pentru încărcarea unui card vechi, copilul trebuie să fie eligibil și în anul școlar 2026-2027, iar persoana care îl reprezintă legal să fie aceeași.

Pentru elevii din primar și gimnaziu, venitul net al familiei din iulie 2026 se împarte la numărul membrilor. Rezultatul trebuie să fie de cel mult jumătate din salariul minim brut. La salariul minim brut de 4.325 de lei de la 1 iulie 2026, pragul este de 2.162,50 lei pe membru de familie. De pildă, pentru o familie de patru persoane, limita este de 8.650 de lei net în total pentru acea lună, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții.

Pentru copiii de grădiniță se aplică regulile privind sprijinul pentru preșcolarii din familii defavorizate. Ordonanța care stabilește ajutorul de 500 de lei prevede verificarea veniturilor din luna iulie prin aplicația STS, pe baza datelor fiscale.

Cardul vechi poate primi o tranșă nouă

Pentru anul școlar 2025-2026, MIPE a raportat 701.968 de copii care au primit câte 500 de lei, în total 350,984 milioane de lei. Banii rămași din acea tranșă au putut fi folosiți până la 31 august 2026 și au fost retrași de la 1 septembrie, potrivit comunicării ministerului din 4 septembrie.

Acum, familiile eligibile pot primi tranșa pentru 2026-2027 pe același card. Tichetul acordat pentru un an școlar este valabil un an de la emitere; suportul electronic poate fi folosit și pentru o tranșă ulterioară, în condițiile anunțate de MIPE.

Cardurile noi ajung prin școli

Pentru copiii eligibili care nu au avut card, emiterea este prevăzută tot în noiembrie 2026. Banii vor fi încărcați după ce cardurile ajung la familii și școlile confirmă predarea lor.

Emitentul trimite cardurile la inspectoratul școlar, care le transmite școlilor.

Școala îi anunță pe părinți sau pe reprezentanții legali când pot ridica un card nou și înregistrează predarea în sistemul școlar SIIIR.

După confirmarea distribuirii și încheierea etapelor necesare, MIPE face demersurile pentru încărcarea celor 500 de lei.

Familiile pot verifica suma disponibilă prin serviciile emitentului cardului. Dacă reprezentantul legal s-a schimbat, familia anunță școala pentru actualizarea datelor. Cardul poate fi folosit în România, la magazinele care îl acceptă, pentru rechizite și haine necesare școlii sau grădiniței. Banii nu pot fi retrași ori preschimbați în numerar, iar magazinul nu poate da rest în bani.