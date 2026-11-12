Când un credit de consum ajunge de plătit integral înainte de termen, creditorul poate cere banii împrumutați și rămași de rambursat, plus dobânzile deja ajunse la plată, dar nu și dobânzile pentru lunile viitoare din grafic. Înalta Curte a stabilit această limită prin Decizia nr. 123, pronunțată la 26 octombrie 2026, pentru creditele de consum cărora li se aplică Ordonanța privind contractele de credit pentru consumatori. Decizia admite sesizarea Secției a II-a Civile a Tribunalului Timiș și interpretează art. 38 alin. (7) din OUG nr. 50/2010.

Situația apare când ratele rămân neplătite, iar creditorul cere tot creditul rămas, în loc să mai aștepte fiecare rată lunară. Legea îi permite să facă acest pas după 90 de zile consecutive de restanță. Împrumutatul poate verifica suma cerută separând banii rămași de rambursat de dobânzi și penalități.

Ce intră în suma cerută imediat

Banii împrumutați și nerambursați rămân de plată. La ei se adaugă dobânda pentru ratele care ajunseseră deja la termen până în ziua în care creditorul a cerut întregul credit. Înalta Curte a lămurit că dobânda trecută în grafic pentru lunile de după acea zi rămâne în afara sumei cerute imediat.

Din 30 septembrie 2016, ordonanța interzice perceperea altor dobânzi după cererea de plată anticipată a întregului credit, cu excepția dobânzii pentru întârziere, în limitele legii. Decizia din 26 octombrie 2026 lămurește ce dobândă deja acumulată intră în suma pe care creditorul o poate cere pe loc.

Regula privește contractele de credit pentru consumatori acoperite de această ordonanță. Pentru descoperitul de cont și anumite contracte exceptate există reguli aparte, astfel că tipul împrumutului trebuie verificat înainte de folosirea deciziei într-o dispută.

Cât poate cere creditorul pentru întârziere

După ce cere plata întregului credit, creditorul poate aplica o singură dobândă pentru întârziere, calculată la datoria exigibilă, care cuprinde banii rămași de rambursat și dobânda deja scadentă. Procentul ei este fix și poate fi cu cel mult două puncte procentuale peste dobânda prevăzută în contract. Suma strânsă din această dobândă nu poate depăși banii împrumutați și rămași de rambursat.

Între cererea de plată a întregului credit și începerea executării silite trebuie să treacă cel puțin trei luni. Dacă executarea nu începe în cel mult șase luni, creditorul încetează să mai perceapă dobânda pentru întârziere după expirarea acestui termen. Pe durata executării silite sunt interzise atât dobânzile obișnuite, cât și cele pentru întârziere.

Cum poate fi verificată suma cerută

Împrumutatul care primește cererea de plată poate urma acești pași:

Cere notificarea prin care creditorul solicită întregul credit și calculul datoriei la acea dată, cu banii rămași de rambursat, dobânzile deja scadente, penalitățile și celelalte costuri arătate separat.

Compară calculul cu contractul și cu graficul de rambursare. Creditorul trebuie să ofere gratuit graficul, la cerere, pe durata contractului; acesta arată cât din fiecare rată acoperă creditul, dobânda și costurile suplimentare.

Dacă găsește sume pe care le contestă, trimite o reclamație creditorului. Acesta trebuie să o înregistreze și să răspundă în cel mult 30 de zile de la înregistrare.

În cazul unui proces sau al unei executări silite, actele primite și stadiul cazului stabilesc calea și termenul de contestare. Decizia Înaltei Curți urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

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