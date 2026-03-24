Vizită prezidențială pe ritmuri de Rock and Roll. Donald Trump a făcut un ocol neașteptat pentru a vizita Graceland, faimoasa reședință de 6 hectare a lui Elvis Presley din Memphis. Liderul de la Casa Albă a intrat în camerele unde „Regele” a dat naștere hiturilor sale memorabile, deși se afla în oraș pentru un eveniment oficial.

Un regret mărturisit deschis

După ani de zile în care muzica lui Elvis a răsunat constant la mitingurile sale de campanie, vizita pare un gest firesc. Și totuși, Trump a recunoscut că îi lipsește ceva important din palmaresul întâlnirilor cu celebrități.

„Îl ador pe Elvis. Toți mă întreabă dacă l-am cunoscut pe Elvis. Ei bine, l-am cunoscut pe Frank Sinatra. I-am cunoscut pe majoritatea. Din păcate, nu l-am întâlnit niciodată pe Elvis, iar asta ar fi fost o întâlnire care mi-ar fi plăcut foarte mult”, a declarat Donald Trump.

Piesa favorită și un autograf de aur

Dar care este, până la urmă, melodia care îi place cel mai mult președintelui? Misterul a fost elucidat.

Trump a dezvăluit că piesa sa favorită este „Hurt”, lansată cu doar un an înainte de moartea artistului. Iar pentru a marca momentul, liderul de la Casa Albă a semnat cu un marker auriu o replică a celebrei chitare negre pe care Presley a folosit-o la concertul din Hawaii, din 1973.

O vizită rară la reședința Regelui

Nu e chiar un pelerinaj obișnuit pentru un președinte în funcție.

De fapt, au trecut 20 de ani de când un președinte american în exercițiu a mai vizitat locuința lui Elvis Presley. Ultima astfel de vizită a avut loc în 2006, când George W. Bush l-a adus la Graceland pe premierul de atunci al Japoniei, Junichiro Koizumi, un cunoscut admirator al Regelui Rock and Roll.