Donald Trump a publicat pe rețelele sociale o fotografie generată de inteligența artificială care îl înfățișează în rolul lui Iisus Hristos. Gestul vine în plin conflict cu Papa Leon al XIV-lea, pe care liderul de la Casa Albă l-a acuzat că susține armele nucleare și pentru care refuză să își ceară scuze, în ciuda presiunii publice uriașe.

Imaginea care a scandalizat America

Supărat, se pare, că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, liderul de la Casa Albă a postat pe rețeaua sa de socializare o imagine în care apare ca vindecător, asemenea Mântuitorului. Fotografia a stârnit imediat un val de reacții negative, mulți acuzându-l de blasfemie. Un cetățean american și-a exprimat dezamăgirea față de atitudinea președintelui.

„Am văzut și eu și cred că este pur și simplu dezamăgitor, ca american, să știu că președintele nostru care teoretic ne reprezintă pe toți și ne reprezintă țara în fața lumii, nu găsește o cale de a fi mai diplomat cu un alt lider mondial pe care atâția oameni îl admiră”, a spus acesta.

Explicația lui Trump: medic, nu Mântuitor

Dar cum se apără președintele? V-ați fi așteptat la scuze? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit.

Aspru criticat, liderul de la Casa Albă a șters fotografia și a negat orice asemănare cu Iisus Hristos, oferind o explicație cel puțin ciudată. „Se presupune că în imagine sunt eu, în chip de medic, vindecând oameni. Și chiar îi fac pe oameni bine, îi fac mult mai bine!”, a spus președintele SUA, Donald Trump.

Război deschis cu Suveranul Pontif

Numai ca ștergerea postării nu a calmat deloc spiritele. Conflictul cu Papa Leon este departe de a se fi încheiat, președintele american refuzând categoric să își ceară scuze pentru criticile dure aduse Suveranului Pontif. Ba chiar își susține punctul de vedere.

„Papa Leon a spus lucruri greșite. S-a opus categoric acțiunilor mele cu privire la Iran”, a explicat Donald Trump. Apoi a adăugat tăios: „Nu am pentru ce să îmi cer scuze, el se înșeală!”.

Replica Vaticanului

De la Vatican, răspunsul a venit pe un ton mult mai temperat. E drept că Papa Leon a precizat că mesajul său nu reprezintă un atac la adresa liderului american, ci o poziție de principiu. Suveranul Pontif a transmis că nu va renunța la discursul său pacifist.

„Nu cred că mesajele Evangheliei sunt menite să fie abuzate în modul în care o fac unii oameni. Și voi continua să vorbesc cu voce tare împotriva războiului”, a spus liderul Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea.

Iar liderul american a mers chiar mai departe, sugerând că Papa îi datorează chiar lui alegerea în funcția de Suveran Pontif (o afirmație care a lăsat pe mulți fără cuvinte).