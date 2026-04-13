Creșterea activității fizice primăvara aduce adesea dureri articulare normale și trecătoare, dar există semne clare care indică nevoia unui consult medical. Află cum să le recunoști ușor.

Primăvara îi scoate pe mulți dintre noi din casă. Plimbările mai lungi, grădinăritul sau sporturile practicate după o perioadă de pauză pun corpul la lucru. După efort, este normal să apară un disconfort ușor la genunchi, șolduri sau umeri. Dar cum îți dai seama dacă este doar oboseală sau ceva mai mult?

Specialiștii spun că durerile articulare apărute după mișcare sunt normale când crești nivelul de activitate. De obicei, apar la una-două zile după ce ai făcut mai mult decât de obicei. Important este că nu te împiedică să îți faci activitățile zilnice și că intensitatea lor scade treptat.

Când durerea ascunde mai mult decât pare

Cele mai multe dureri articulare după mișcare sunt ușoare și trec de la sine. Poți simți o rigiditate ușoară sau o durere surdă, mai ales în articulațiile mari, cum ar fi genunchii sau umerii. În astfel de situații, nu sunt motive de îngrijorare.

Totuși, nu toate durerile sunt simple. Există semne clare care cer atenție imediată. Cel mai important este dacă durerea nu trece. Dacă te doare în continuare după câteva săptămâni, chiar și când nu faci nimic, acesta este un semnal că trebuie să mergi la medic.

Alte semne la care trebuie să fii atent sunt ușor de observat. O umflătură mare și fără o cauză clară la nivelul articulației este un semnal de alarmă. La fel, dacă zona este foarte roșie sau simți căldură locală. Dacă articulația este caldă la atingere și roșie, ceva nu este în regulă.

Limitările de mișcare contează și ele. Dacă nu poți îndoi complet genunchiul sau ridica brațul, sau dacă articulația pare instabilă, ca și cum ar „scăpa” sau nu ar susține greutatea, acestea sunt motive clare de mers la medic.

De asemenea, orice durere care apare brusc după o căzătură sau accident trebuie investigată. Dacă ai auzit un „pocnet” în genunchi în timp ce alergai sau ai simțit o durere puternică după ce ai călcat strâmb, nu aștepta. Aceste situații trebuie evaluate rapid de un specialist.

Soluții simple care pot face diferența

Pentru durerile ușoare și trecătoare, poți încerca câteva măsuri acasă. În primul rând, oferă articulației o pauză. Nu trebuie să stai complet nemișcat, dar redu efortul pentru câteva zile și adaptează-ți activitatea la cum te simți.

Aplică gheață pe zona dureroasă, folosind un prosop, timp de 10-15 minute, de mai multe ori pe zi. Acest lucru ajută la calmarea durerii și la reducerea umflăturii.

Dacă durerea nu cedează, poți apela la medicamente care se eliberează fără rețetă, cum ar fi paracetamolul sau ibuprofenul. Citește cu atenție prospectul și asigură-te că nu ai contraindicații. Dacă ai dubii, întreabă farmacistul sau medicul.

Exercițiile de întindere ușoară ajută și ele. Nu este nevoie de mișcări intense, ci doar de exerciții blânde care încălzesc mușchii și ligamentele din jurul articulației. Acestea mențin flexibilitatea și reduc rigiditatea, mai ales dimineața sau după ce ai stat mult timp într-o poziție.

Pericole ascunse când te apuci de mișcare

Creșterea bruscă a activității fizice în această perioadă poate duce la accidentări. Nu este vorba doar de dureri ușoare. Se observă și o creștere a problemelor mai serioase, cum ar fi agravarea osteoartritei la cei cu afecțiuni articulare deja existente.

Tendinitele sunt frecvente, mai ales la genunchi sau la cot, din cauza suprasolicitării repetate. Dacă simți tendonul inflamat și dureros la mișcare, este posibil să fie vorba de tendinită.

Entorsele de gleznă apar des, mai ales după o mișcare greșită pe un teren neregulat. Uneori, acestea pot fi mai grave decât par la început. Rupturile de ligamente sau de tendoane sunt și ele mai întâlnite în această perioadă.

Căderile pot duce la fracturi, mai ales la vârstnici sau la persoanele cu oase fragile. Mișcarea regulată este importantă pentru sănătate, dar prevenirea accidentărilor trebuie să fie mereu o prioritate.

Pași simpli care te pot feri de probleme

Fă câteva exerciții de încălzire înainte de orice activitate fizică mai intensă. Mișcările de rotire și întinderile blânde sunt suficiente.

Pune gheață pe articulațiile solicitate după efort pentru a preveni inflamația și durerile.

Crește treptat nivelul de activitate. Nu începe direct cu un efort mare dacă nu ai fost activ în sezonul rece.

Mănâncă echilibrat și hidratează-te, mai ales când temperaturile cresc.

Detalii care fac diferența pentru sănătatea ta

Durerile articulare ușoare după efort sunt normale la începutul sezonului cald sau când reiei activitatea fizică. Cu puțină atenție și măsuri simple, ele dispar de obicei rapid.

Este esențial să recunoști semnele de alarmă: durere care nu trece, umflătură mare, roșeață, căldură locală, limitarea mișcării, instabilitatea articulației sau durerea apărută după un traumatism. Acestea sunt motive să mergi la medic fără să amâni.

Prevenția rămâne cea mai bună soluție. Încălzirea, creșterea treptată a efortului, aplicarea de gheață după activitate intensă și o alimentație sănătoasă pot reduce semnificativ riscul de accidentări. Bucură-te de mișcare și de beneficiile unui stil de viață activ, dar ai grijă de articulațiile tale pentru a te simți bine pe termen lung.