Prețurile la pompă ar putea exploda în perioada următoare, atingând praguri de 12 sau chiar 13 lei pe litru. Avertismentul vine de la economistul Adrian Negrescu și este legat direct de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de blocajele din sectorul energetic. Evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului indică deja o tendință accentuată de scumpire.

O perspectivă sumbră la pompă

Orice depășire a nivelului de 110 dolari pe baril menține prețurile carburanților peste pragul de 10 lei pe litru. Mai mult, o creștere spre 120 de dolari ar împinge tarifele la valori record, nemaiîntâlnite în România. V-ați gândit vreodată cum ar arăta o astfel de piață?

„Da, din păcate, spre asta ne îndreptăm, pentru că există o lipsă cruntă de perspectivă legată de încheierea acestui conflict și mai ales a deblocării Strâmtorii Ormuz”, a explicat Negrescu sâmbătă, la Antena 3 CNN.

Iar majorările aproape zilnice pe care le vedem la stațiile de alimentare reflectă, potrivit acestuia, „primele de risc pe care petroliștii, pe care firmele de asigurări le cresc de la o zi la alta, pe fondul accentuării acestui conflict”.

Dependența de importuri, călcâiul lui Ahile

Dar de ce este România atât de vulnerabilă în fața acestor șocuri externe? Răspunsul e simplu și dureros: depindem masiv de importuri. Situația motorinei este, pe bune, critică.

„Importăm cam 80% din motorina pe care o consumăm în momentul de față din Turcia, în condițiile în care rafinăriile noastre sunt închise și cei de la Rompetrol și de la Lukoil, iar rafinăria OMV Petrom funcționează la o limită redusă”, a precizat economistul.

Lucrurile stau, așadar, destul de clar.

Măsuri guvernamentale cu efect limitat

Întrebat ce ar putea face Guvernul pentru a evita depășirea pragului psihologic de 12 lei pe litru, Negrescu a avertizat că efectul oricărei măsuri interne va fi, din păcate, limitat. O eventuală stare de urgență prin care România ar stopa exporturile de carburanți (o soluție vehiculată uneori) nu ar rezolva problema de fond. Pur și simplu, nu producem suficient pentru consumul intern.

Numai ca legătura cu piața internațională este acum mai puternică decât oricând. „Chiar și cu această decizie, prețurile vor continua să crească, pentru că legătura este mult mai directă în momentul de față, având în vedere problemele de rafinare din România cu prețurile internaționale”, a adăugat el.

Șoferii au ieșit deja în stradă

Pe fondul acestor scumpiri, spiritele s-au încins deja în mai multe zone ale țării. În Marghita, județul Bihor, zeci de șoferi au protestat într-un mod inedit. Oamenii au alimentat simbolic cu 2 lei, după care au format coloane pe străzi și au claxonat minute în șir, strigând „10 lei motorina”.

Sâmbătă dimineață, în București, una dintre cele mai mari companii petroliere afișa deja prețuri usturătoare. Motorina standard se vindea cu 9,88 lei litrul, în timp ce benzina standard ajunsese la 9,17 lei.