Edi Iordănescu a văzut de pe stadion dezastrul lui Tottenham. 4 goluri în 22 de minute

Selecționerul României, Edi Iordănescu, a fost martor la una dintre cele mai slabe prestații ale unei echipe în acest sezon de Liga Campionilor. El a asistat din tribune la prăbușirea lui Tottenham în fața lui Atletico Madrid, într-un meci în care londonezii au încasat patru goluri în prima repriză.

Meciul, contând pentru manșa tur a optimilor UEFA Champions League, a confirmat forma dezastruoasă a echipei la care este legitimat și Radu Drăgușin. Potrivit Fanatik, Iordănescu a postat chiar și o fotografie pe rețelele de socializare de la partida desfășurată la Madrid.

Patru goluri în 22 de minute: Prăbușirea lui Tottenham

Atletico Madrid a început meciul în forță și a rezolvat soarta partidei încă din primul sfert de oră. Echipa lui Diego Simeone a punctat de trei ori prin Llorente, Griezmann și Alvarez, profitând de erorile defensivei londoneze. În urma golurilor, antrenorul Igor Tudor a luat o decizie drastică și l-a schimbat pe portarul Kinsky în minutul 15, acesta fiind considerat vinovat la două dintre reușite.

Înlocuitorul său, Vicario, nu a avut mai mult noroc. Ibericii au marcat din nou în minutul 22, prin Le Normand, ducând scorul la un neverosimil 4-0. Tottenham a dat semne de revenire abia în minutul 26, când Porro a redus din diferență. Coșmarul a continuat și în repriza a doua, când Alvarez a reușit „dubla” în minutul 55.

Drăgușin, rezervă la umilința din Madrid

Fundașul român Radu Drăgușin a privit neputincios de pe banca de rezerve întreaga partidă. Igor Tudor nu l-a trimis în teren, internaționalul român fiind martor la cele patru goluri încasate de colegii săi în primele 45 de minute. Situația lui Drăgușin la club este complicată.

El nu a fost utilizat nici în ultimul meci din Premier League, pierdut cu 1-3 în fața celor de la Crystal Palace. Deși a avut un start bun de an și a acumulat 6 partide pentru londonezi, revenirile titularilor van de Ven și Romero l-au trimis pe banca de rezerve.

Selecționerul României, prezent în tribune

Prezența lui Edi Iordănescu la Madrid nu a fost una de bun augur pentru echipa românului. Selecționerul a imortalizat momentul în care tabela de scor arăta 4-1 pentru Atletico și a publicat imaginea pe conturile sale de socializare. Alături de el, în tribunele stadionului din Madrid s-a aflat și prezentatoarea TV Corina Caragea.

Lipsa de minute a lui Radu Drăgușin este un motiv de îngrijorare pentru echipa națională. Sursa citată menționează că Mircea Lucescu are nevoie ca fundașul român să acumuleze cât mai multe meciuri, în perspectiva barajului cu Turcia.