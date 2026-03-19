Editura Gama introduce în școlile din România LEXISCOR, primul program de lectură conceput pentru a combate analfabetismul funcțional. Proiectul se adresează elevilor din clasele pregătitoare până la a II-a (adică ciclul primar de achiziții fundamentale) și se bazează pe un mecanism educațional care evaluează complexitatea textelor pentru a le potrivi cu abilitățile fiecărui copil.

Problema nu e la copii

De ce abandonează cei mici cărțile? Nu de puține ori, proiectele educaționale eșuează pentru că ignoră complet psihologia utilizatorului. Iar în cazul lecturii, „utilizatorul” este un copil care simte imediat când un efort este inutil. Până la urmă, problema nu este lipsa de interes a copiilor, ci calibrarea complet deficitară a materialelor de lectură cu care intră în contact.

LEXISCOR a fost construit tocmai pe baza unor întrebări esențiale. Cum își poate găsi un copil motivația să citească? Ce titlu i s-ar potrivi? Și, poate cel mai important, cum poate fi evaluat progresul fără ca lectura să devină o simplă corvoadă?

Principiile C.A.R.T.E. care schimbă totul

Pentru a stimula noua generație să citească, e necesar să trecem de la întrebarea „ce citim” la „cum citim”. Sistemul LEXISCOR este fundamentat pe cinci principii menite să elimine barierele dintre copil și carte:

C – Complexitate potrivită: O carte trebuie să fie la granița abilităților copilului. Bucuria apare când textul este parcurs fără frustrare.

O carte trebuie să fie la granița abilităților copilului. Bucuria apare când textul este parcurs fără frustrare. A – Alegeri autonome: Curiozitatea este un produs al libertății. copilul trebuie să poată alege singur ce citește.

Curiozitatea este un produs al libertății. copilul trebuie să poată alege singur ce citește. R – Ritualuri de citit: Lectura are nevoie de un ritm și de un context, nu de sarcini sporadice, aruncate la întâmplare.

Lectura are nevoie de un ritm și de un context, nu de sarcini sporadice, aruncate la întâmplare. T – Transmitere de model: Copiii fac ceea ce văd la adulți. Programul implică activ părinții și profesorii ca modele.

Copiii fac ceea ce văd la adulți. Programul implică activ părinții și profesorii ca modele. E – Evaluare pozitivă: Creșterea vine din încurajare. O astfel de evaluare le arată ce fac bine și le dă curajul să spună: „Pot să fiu mândru de mine.”

„Cititul nu schimbă doar mintea unui copil, ci îi schimbă destinul”

Diana Mocanu, fondatoarea Editurii Gama, explică miza acestui proiect și de ce o carte nepotrivită poate face mai mult rău decât bine. E drept că bătălia cu dispozitivele digitale pare pierdută din start, dar lucrurile stau puțin diferit.

„În aceste vremuri, cartea concurează cu ecranele și are toate șansele să piardă atenția copiilor, dacă nu facem schimbări considerabile. Problema este că sistemul de livrare a informației este, de multe ori, deficitar. Un copil care primește o carte prea grea se va simți incompetent. Unul care primește o carte prea ușoară se va plictisi. În ambele cazuri, rezultatul e același: închide cartea și renunță la ea. Dragostea pentru lectură nu apare la comandă. Ba mai mult, nu e o obligație. Este o formă de libertate! Cititul nu schimbă doar mintea unui copil, ci îi schimbă destinul. LEXISCOR este modul nostru de a ne asigura că acest destin este unul al curiozității împlinite.”

Un sistem bazat pe progres vizibil

Dar, dincolo de principii, cum se aplică totul? LEXISCOR traduce aceste idei într-un sistem de progresie vizibilă. Acesta evaluează nivelul de competență al fiecărui elev, oferă recomandări personalizate de titluri și, foarte important, creează un sistem de recompense care validează efortul depus.

Proiectul este unul deschis.

Editura Gama îi invită pe profesori, părinți și specialiști în educație să contribuie la dezvoltarea programului. Răspunsurile colectate în urma completării unui chestionar online vor ajuta la adaptarea și calibrarea sistemului la nevoile reale ale copiilor și ale școlii românești.