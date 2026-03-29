Egiptul va introduce măsuri de urgență pentru economisirea energiei începând din acest weekend, o decizie drastică venită pe fondul creșterii costurilor la combustibili. La baza acestei situații stau temerile privind o criză energetică, amplificate de închiderea Strâmtorii Ormuz.

Program de voie pentru magazine și restaurante

Prim-ministrul Mostafa Madbouly a anunțat că noile reguli vor fi valabile timp de o lună. Scopul este clar: reducerea consumului și a presiunii asupra rețelei de aprovizionare. Concret, restaurantele, cafenelele, centrele comerciale și faimosul bazar Khan El Khalili din Cairo vor trebui să tragă obloanele la ora 21:00.

Nici atracțiile turistice nu scapă, spectacolul de lumini și sunet de la piramide urmând să se încheie, si, mai devreme.

Guvernul trece la program redus

Și administrația publică este vizată de aceste măsuri. Birourile guvernamentale se vor închide la ora 18:00, angajaților fiindu-le permisă munca de la distanță pentru a compensa.

Dar ce se întâmplă pe străzi? Ei bine, iluminatul stradal va fi redus important, iar ecranele publicitare uriașe de pe marginea drumurilor vor fi stinse complet.

Industria, deocamdată scutită

La prima vedere, ai zice că toată economia e pusă pe pauză. Numai că, stai puțin, lucrurile stau puțin diferit. Un manager al unei fabrici importante de mase plastice de la periferia capitalei Cairo a confirmat că, pentru moment, întreprinderile industriale rămân exceptate de la aceste restricții.

O gură de oxigen pentru producție.

Miza geostrategică Strâmtoarea Ormuz

Toate aceste măsuri drastice (și neplăcute pentru populație) vin în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a intrat deja în a patra săptămână. Pe 28 februarie, Teheranul a luat decizia de a închide Strâmtoarea Ormuz, o mișcare cu implicații globale.

Iar cifrele explică gravitatea situației. E drept că prin acest punct strategic tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial. Blocada a perturbat instantaneu lanțurile de aprovizionare și a aruncat în aer prețurile la combustibil, Egiptul fiind una dintre țările care resimt șocul din plin.