Elon Musk, găsit vinovat, ar putea plăti miliarde investitorilor Twitter

Un juriu federal din San Francisco a decis vineri că Elon Musk a indus în eroare investitorii prin declarații „intenționat înșelătoare” legate de preluarea Twitter din 2022. Verdictul vine ca o lovitură dură pentru miliardar, mai ales după ce în 2023 câștigase un proces similar intentat de acționarii Tesla.

Verdict unanim după două zile

După două zile de deliberări, juriul a pronunțat un verdict unanim. Argumentul lui Musk, cum că publicul i-ar fi „supra-interpretat” postările, a fost respins categoric. Instanța a stabilit clar că afirmațiile miliardarului despre problemele cu conturile false de pe Twitter și amenințarea sa de a renunța la acordul de 44 de miliarde de dolari au fost, pe bune, „intenționat înșelătoare”.

Cât îi costă pe investitori manipularea

Dar ce înseamnă asta, concret, pentru buzunarele investitorilor? Decizia instanței arată că declarațiile lui Musk au redus artificial prețul acțiunilor Twitter. Scăderea a fost între 3 și 8 dolari per acțiune în lunile dinaintea achiziției, ceea ce ar putea însemna despăgubiri de mii de dolari pentru fiecare investitor din grupul reclamanților.

Un avocat specializat în litigii comerciale, Monte Mann de la Armstrong Teasdale, a pus punctul pe i.

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„Am fost păcălit. Am fost înșelat”

Strategia lui Musk din mai 2022, când a pus pe pauză acordul invocând conturile false, a creat luni de incertitudine. Iar efectele au fost cât se poate de reale pentru oameni ca Brian Belgrave, un antreprenor din Oregon. Acesta a mărturisit în fața juriului că a vândut mii de acțiuni în iulie 2022, convins fiind că Musk se va retrage din tranzacție.

A vândut la un preț mult sub cei 54,20 dolari plătiți ulterior de miliardar la finalizarea achiziției (o pierdere semnificativă, până la urmă).

„Am fost păcălit. Am fost înșelat”, a declarat Belgrave în fața instanței.

Reacția lui Musk și anunțul avocaților

În timpul audierilor, Musk a avut un ton combativ și a evitat nu de puține ori să răspundă direct întrebărilor. E drept că, la un moment dat, a admis cu o oarecare ironie: „Dacă acesta ar fi un proces despre faptul că am scris tweet-uri stupide, aș spune că sunt vinovat”.

Numai ca juriul nu a gustat gluma. Echipa sa legală a catalogat verdictul drept un simplu „obstacol în drum” și a confirmat deja că va face apel.