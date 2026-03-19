Expert AEI avertizează – motorina nu va scădea sub 9 lei litrul nici dacă războiul se oprește mâine

Prețul motorinei nu va scădea sub 9 lei pe litru până la finalul anului, nici măcar în scenariul ipotetic și puțin probabil în care războiul din Iran s-ar opri brusc mâine. Avertismentul vine de la Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), care subliniază că scumpirile aduc la bugetul de stat un excedent de 500 de milioane de euro doar din TVA, bani care ar putea fi returnați consumatorilor.

Scenariul optimist, dar cu prețuri mari

Chiar și în cea mai fericită dintre ipoteze, în care conflictul se încheie subit, prețurile nu vor intra imediat pe o pantă descendentă. Lucrurile stau, de fapt, puțin diferit. Chisăliță explică un exercițiu de imaginație făcut de asociație pentru a înțelege mai bine amploarea crizei.

„Astăzi am studiat un scenariu, un scenariu ipotetic, teoretic și foarte puțin probabil, dar totuși am vrut să vedem care sunt consecințele – ce s-ar întâmpla dacă mâine brusc s-ar opri războiul și brusc ar fi reluate toate activitățile prin strâmtoarea Ormuz, tot ce este blocat astăzi în lume. Și am constatat că ar fi existat în scenariul acesta o creștere în următoarele trei săptămâni a prețului, adică n-ar scădea prețul imediat, după care am intra într-o scădere a prețurilor, dar cu toate astea n-am ajunge sub 9 lei până la sfârșitul anului. Acest aspect arată că ideea care este vehiculată, că poate cumva este doar o acțiune care va trece și va fi rezolvată de la sine, nu stă în picioare pur și simplu în momentul de față, și ca atare momentul așteptării a trecut, e nevoie să trecem la acțiune, să trecem la a activa diversele etape de protejare a diverselor elemente”, a afirmat Dumitru Chisăliță.

500 de milioane de euro în plus la buget din TVA

Iar statul încasează sume considerabile din aceste scumpiri. Doar din creșterea de TVA aplicată la motorină, pe scenariul opririi războiului, la buget ar intra un plus de 500 de milioane de euro față de prognoza de la începutul anului. Cum vine asta? E simplu, TVA-ul se aplică la o valoare mai mare, deci și suma colectată crește.

„Noi am propus un plan, în parte l-am mai și discutat împreună, un plan care pleacă de la ceea ce înseamnă niște surse care nu erau prinse în buget, și discutăm, de exemplu, de creșterile de TVA. Doar din creșterea de TVA a motorinei, pe scenariu pe care l-am prezentat astăzi, adică oprirea războiului și pur și simplu să spunem renormalizarea lucrurilor, am calculat că există un plus de 500 de milioane de euro din TVA față de ceea ce era prețul motorinei la începutul anului”, a explicat acesta.

Dar un scenariu realist ar aduce și mai mulți bani la buget. „Cu siguranță, scenariul pe care îl vom avea în realitate va aduce mult mai mulți bani la bugetul de stat din ceea ce înseamnă diferența de venituri, ca urmare a creșterii prețului exclusiv din TVA-ul la produsele petroliere. Și atunci cred că acești bani pot să fie returnați consumatorilor, sub forma unor reduceri de accize în viitor, ceea ce nu ar afecta bugetul de stat. În scenariul pe care l-am pregătit noi, ar fi suficient cât să ne întoarcem la un preț, care estimăm că s-ar stabiliza undeva la 8,5 – 8,7 lei pe litru la motorină și undeva la 8,3 – 8,4 lei pe litru la benzină”, a adăugat Chisăliță.

Agricultura, cel mai lovit sector

Dincolo de cifre, impactul în economie este sever. Cel mai afectat domeniu este agricultura, urmată îndeaproape de transporturi. Guvernul a încercat să intervină cu ajutoare pentru ambele sectoare, numai că sumele sunt considerate mici în raport cu explozia prețurilor.

„În același timp, într-o altă analiză care am făcut-o, spunem în continuare că agricultura este cea mai afectată. Este o veste pe care trebuie să le-o dăm, o informație pe care trebuie să le-o dăm celor de acasă. În cazul transportatorilor, guvernul deja luase acea măsură legată de un stimulent de o sumă de bani pe litru, care va fi dată transportatorilor și în cazul agricultorilor. Astăzi, prin hotărâre de guvern, s-a întâmplat același lucru”, a precizat președintele AEI.

E drept că ajutorul există, dar cât de mult contează? „S-au dat 0,20 RON, pentru că 0,65 RON veneau de anul trecut ca și subvenție, în condițiile în care prețul, doar în această perioadă, a crescut cu undeva 1,2 – 1,3 lei per litru, la motorină și 1,6 lei, dacă plecăm de la începutul anului, adică 20 de bani raportat la 1,6 lei, suma ar însemna o proporție foarte, foarte mică. Noi am calculat, dintre toate ajutoarele care sunt în Europa, date de diverse rețele, ar fi cea mai mică sumă, cea mai mică subvenție care s-a acordat din toate țările din Uniunea Europeană”, a mai spus Chisăliță.

Pragul de 10 lei, o chestiune de zile

Pragul psihologic de 10 lei este iminent.

„Pe trendurile pe care le-am calculat în finele lunii, adică la finele săptămânii viitoare, ar trebui să sărim de pragul de 10 lei pe litru la motorina standard, ca și preț mediu. E foarte posibil ca în unele benzinării, încă de la începutul săptămânii, să vedem prețuri de 10 lei, dar ca și preț mediu pe România și pe diverși furnizori de motorină și benzină, noi ne așteptăm ca la sfârșitul lunii să se întâmple acest lucru”, a detaliat expertul. Tendința de creștere va continua cel puțin până la jumătatea lunii aprilie, pe măsură ce în piață intră carburant achiziționat la prețurile de după începerea războiului.

Cât despre scenariile pesimiste, Dumitru Chisăliță preferă să nu le detalieze momentan. „Deja scenariile de la jumătate lunii aprilie se despart în analizele noastre. Scenariul optimist pe care l-am prezentat astăzi în ceea ce privește încheierea războiului, o reluare a transportului prin Strâmtoarea Ormuz, reluarea fluxurilor de țiței și motorină și care până la sfârșitul anului ne-ar putea duce undeva la un preț în jur de 9 lei pe litru și motorină. Cele pesimiste aș prefera să nu le prezint, pentru că eu cred că e bine să rămânem încă într-un ton optimist”.

Ce soluții sunt pe masă?

Două măsuri principale au fost vehiculate: plafonarea marjei de profit a benzinăriilor și flexibilizarea accizelor. Prima variantă nu este considerată oportună în acest moment.

„Este o măsură care, din punctul meu de vedere, este de luat în considerare, dar nu în momentul de față. Cred că în momentul de față ar avea un impact nu foarte bun. De ce? Pentru că dacă vii cu o singură marjă, întotdeauna îi favorizezi pe cei mari și defavorizezi pe cei mici”, a explicat Chisăliță, adăugând că o marjă unică ar putea duce la falimentul micilor benzinării.

În schimb, a doua variantă pare a fi calea de urmat. „Cred că este măsura cea mai bună care se poate aplica. O parte din această flexibilitate se poate deduce și din creșterile de venituri la bugetul de stat din TVA. Asta înseamnă că, pe de o parte, avem o neutralitate fiscală, pe de altă parte avem o adaptabilitate continuă la tot ce se va întâmpla de acuma încolo la nivel mondial și în România”, a conchis președintele Asociației Energia Inteligentă.