Femeie trans, condamnată la 14 luni de închisoare după ce și-a amenințat chirurgul: „O să vă bat”

O femeie transgen în vârstă de 28 de ani a fost condamnată la 14 luni de închisoare pentru că a hărțuit-o și a amenințat-o pe chirurgul care i-a efectuat operația de schimbare de sex. Vivienne Taylor a recunoscut că a terorizat-o pe doctorița Tina Rashid cu e-mailuri de amenințare și vizite neanunțate la locul de muncă al acesteia.

Vivienne Taylor, în vârstă de 28 de ani, a primit o sentință de 14 luni de închisoare și un ordin de restricție pe termen nedefinit, care îi interzice să se apropie de locuința sau locul de muncă al Dr. Rashid. Potrivit publicației The Sun, campania de hărțuire a culminat cu un e-mail care conținea amenințări directe la adresa medicului și a partenerului acesteia.

Amenințări șocante trimise prin e-mail

În timpul procesului, au fost prezentate mesajele trimise de Taylor chirurgului. Într-un e-mail terifiant, aceasta a scris: „O să te găsesc pe tine și pe partenerul tău și când o voi face, o să vă trag la răspundere pe amândoi.” Amenințările au continuat într-un limbaj violent: „O să vă bat pe amândoi, ticăloșilor, și o să vă fac să suferiți.” Taylor a adăugat și o amenințare cu tentă sexuală: „Când o să-i găsesc partenerul, Tina, o să-l f**.”

Cum a început coșmarul medicului

Dr. Tina Rashid i-a efectuat lui Taylor operația de schimbare de sex în 2021, la Spitalul Chelsea și Westminster. Procurorul Jonathan Bryan a explicat în instanță că, după operație, Taylor a revenit la spital suferind de „complicații auto-provocate”. Acesta a adăugat: „Inculpata insista să fie tratată de același chirurg.” În fața refuzului, Taylor „a amenințat că se va sinucide dacă nu se va ocupa de ea acel chirurg.” În cele din urmă, i s-a interzis să o mai contacteze pe Dr. Rashid și s-a mutat din Londra. Coșmarul a reînceput anul trecut, când Taylor s-a întors în capitală. A început cu o serie de e-mailuri nesolicitate, o cerere de conectare pe LinkedIn în luna martie a acestui an și vizite frecvente la spital, unde pretindea fals că are programări.

Impactul devastator asupra victimei

Într-o declarație citită în fața instanței, Dr. Rashid a descris cum i-a fost afectată viața. „A trebuit să-mi schimb comportamentul și să port o alarmă personală de siguranță,” a mărturisit medicul. Ea a adăugat că are „anxietate în majoritatea nopților” și că acum este nevoită să ia Uber-uri scumpe pentru a ajunge la muncă. Chirurgul și-a exprimat și îngrijorarea profesională: „Munca pe care o fac este sensibilă și sunt foarte îngrijorată că oamenii își vor face o impresie greșită despre grupul meu de pacienți.”

Verdictul judecătorului: „Lipsă de înțelegere”

La pronunțarea sentinței, judecătorul Giles Curtis-Raleigh a subliniat gravitatea faptelor. „Dr. Rashid a fost în mod clar afectată, în opinia mea, în fiecare aspect al vieții sale,” a spus judecătorul. Adresându-se acuzatei, el a continuat: „A suferit în termeni foarte reali… acesta este efectul real al răului provocat de dumneavoastră.” Judecătorul a menționat că încercarea lui Taylor de a-i trimite scrisori medicului chiar și după arestare demonstrează o „lipsă de înțelegere” a răului cauzat. În apărarea sa, s-a menționat că Taylor s-a mutat înapoi la Londra pentru a scăpa de abuz domestic și că a suferit în trecut de căderi psihice.

Sursa: Thesun