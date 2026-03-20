Fiica adolescentă a lui Kim Jong Un a fost fotografiată la manșa unui tanc în timpul unui exercițiu militar desfășurat la Phenian. Ju Ae, despre care se crede că are în jur de 13 ani, apare tot mai des alături de tatăl ei, alimentând speculațiile că ar fi pregătită pentru a prelua puterea în Coreea de Nord.

O imagine cât o mie de cuvinte

Fotografiile, publicate vineri de agenția de presă nord-coreeană KCNA, sunt de-a dreptul grăitoare. Fata este văzută privind prin trapa șoferului cu o expresie intensă și concentrată, cu părul fluturând în vânt. Iar în spatele ei, sprijinit zâmbitor de turela tancului, stă chiar liderul suprem, Kim Jong Un, alături de trei ofițeri în uniformă.

V-ați fi imaginat așa ceva?

Până la urmă, vorbim despre o scenă care pare desprinsă dintr-un film, dar care este cât se poate de reală.

Pregătire pentru succesiune?

Aparițiile publice ale tinerei Ju Ae (numele și vârsta ei nefiind confirmate oficial de regim) s-au înmulțit serios în ultimele luni. Nu de puține ori, analiștii internaționali au sugerat că aceste ieșiri nu sunt deloc întâmplătoare. Ba chiar ar putea indica o pregătire timpurie pentru a-i succeda la putere tatălui ei.

Și nu e prima oară când este văzută în contexte militare.

Mai devreme în cursul acestei luni, ea a fost fotografiată într-un poligon de tragere, în timp ce țintea cu o pușcă.

Un nou tanc în arsenalul nord-coreean

Exercițiul militar de joi, supervizat personal de Kim Jong Un, a avut în prim-plan un nou tip de tanc. Potrivit agenției KCNA, acesta „a demonstrat capacităţi ofensive şi defensive superioare” împotriva unor amenințări moderne precum dronele și rachetele antitanc.

Dar dincolo de demonstrația de forță, evenimentul se înscrie într-o strategie mai amplă. În ultimii ani, Kim a accelerat modernizarea armamentului convențional al țării, inclusiv a rachetelor tactice. Această modernizare se desfășoară în paralel cu dezvoltarea unui arsenal strategic, care include rachete balistice cu rază lungă de acțiune și arme nucleare.