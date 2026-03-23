Veste bună pentru șoferii bucureșteni. Traficul rutier și pietonal din zona Hanul lui Manuc va fi reluat începând cu data de 1 mai, pe măsură ce lucrările la Planșeul Unirii avansează. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a confirmat că șantierul a atins deja un stadiu de execuție de aproximativ 50%, în mai puțin de un an de la demarare, iar finanțarea necesară este asigurată.

Finanțarea, asigurată

Iar vestea cea mai importantă este legată de bani. Proiectul beneficiază acum de fondurile necesare pentru a continua în ritm alert. E drept că a fost nevoie de o contribuție de 20% din bugetul local, adică o sumă deloc de neglijat de 116 milioane de lei, restul finanțării fiind acoperită prin programul național Anghel Saligny. Edilul a ținut să precizeze că scopul a fost ca „lucrările să se poată derula corespunzător”. Plățile efective către constructori se vor face în următoarele 60 de zile, după adoptarea bugetelor Primăriei Capitalei și Sectorului 4.

Stadiul lucrărilor în cifre

Dar ce înseamnă, pe bune, un stadiu de execuție de 50%? Cifrele prezentate de primar sunt destul de clare. Până în prezent, au fost demolați 220 de metri liniari din vechiul planșeu, o operațiune complexă. În paralel, s-au executat 210 piloți forați (ceea ce reprezintă peste 80% din totalul necesar) și s-au realizat 360 de metri liniari de grindă de coronament. Mai mult, șapte tronsoane din noua placă de beton au fost deja turnate.

Cum se va circula în zonă

Principala noutate este reluarea circulației în zona Hanului lui Manuc. De la 1 mai, atât mașinile, cât și pietonii vor putea folosi din nou acest tronson, iar drumurile provizorii amenajate în zonă vor fi desființate.

Numai că nu scăpăm de tot de restricții.

Următoarea etapă, și ultima de altfel, va fi instituită în a doua jumătate a lunii iunie. Mai exact, între 15 și 30 iunie, vor apărea noi restricții în zona parcului și a restaurantului Horoscop. Toate aceste modificări vor fi stabilite în urma consultărilor dintre specialiștii în trafic ai Sectorului 4, cei ai Primăriei Capitalei și reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Când va fi gata totul

Întrebarea de pe buzele tuturor este, clar, legată de termenul final. Când se termină șantierul? Potrivit primarului Daniel Băluță, lucrurile arată promițător. „Partea tehnică, având în vedere avansul pe care constructorii l-au făcut deoparte și faptul că există finanțare, mizăm să o închidem până la sfârșitul anului”, a afirmat acesta. Finalizarea integrală a proiectului, cu toate finisajele, este estimată pentru primăvara anului viitor.