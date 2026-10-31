Benzina standard s-a ieftinit cu 5 bani pe litru la unele stații pe 31 octombrie 2026, iar șoferii din București au găsit-o de la 10,01 lei pe litru. Prețul minim al motorinei a rămas la 10,86 lei pe litru în Capitală, potrivit datelor Peco Online.

La o alimentare de 50 de litri, scăderea de 5 bani înseamnă 2,50 lei mai puțin decât la vechiul preț, dacă șoferul alimentează la una dintre stațiile care l-au redus. În București, benzina de 10,01 lei pe litru costa 10,06 lei pe litru la 17 octombrie; motorina de 10,86 lei pe litru avea același preț din 8 octombrie.

Cât costă cei mai ieftini carburanți în cinci orașe

Peco Online a afișat următoarele prețuri minime pentru 31 octombrie. Sunt cele mai mici tarife găsite în fiecare oraș, nu prețuri valabile la toate benzinăriile.

Oraș Benzină standard, lei/litru Motorină standard, lei/litru București 10,01 10,86 Cluj-Napoca 9,99 10,84 Timișoara 9,99 10,83 Iași 10,01 10,86 Constanța 10,01 10,86

În Timișoara, minimul la benzină a coborât de la 10,04 lei pe litru, preț menținut din 18 octombrie, la 9,99 lei pe litru. În Cluj-Napoca, minimul de 9,99 lei pe litru era neschimbat din 22 octombrie. În Iași și Constanța, cel mai mic preț a ajuns la 10,01 lei pe litru, față de 10,06 lei pe litru din 17 octombrie. Minimele la motorină din cele cinci orașe nu s-au schimbat.

Unde s-a văzut ieftinirea în București

Benzina standard costa 10,01 lei pe litru la Petrom, față de 10,06 lei pe litru din 17 octombrie. Același tarif nou era afișat la stația Socar de pe strada Vasile Lascăr nr. 141A, față de 10,06 lei pe litru din 18 octombrie. La alte stații Socar, prețul a scăzut de la 10,09 la 10,04 lei pe litru.

Rompetrol, OMV, MOL și Lukoil afișau 10,07 lei pe litru pentru benzina standard, față de 10,12 lei pe litru din 17 sau 18 octombrie, în funcție de companie. Pentru motorina standard, Petrom și stația Socar de pe strada Vasile Lascăr aveau tariful minim de 10,86 lei pe litru. Alte stații Socar afișau 10,89 lei pe litru, iar Rompetrol, OMV, MOL și Lukoil, 10,92 lei pe litru; aceste tarife erau neschimbate din 8 sau 9 octombrie.

Unde erau cele mai mici prețuri din țară

La nivel național, Peco Online indica pentru 31 octombrie un minim de 9,79 lei pe litru la benzina standard, la stația RST din Târgoviște, Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11. Motorina standard avea cel mai mic preț, 10,75 lei pe litru, la VhExtraOil din Eforie Nord, pe DN 39.

Peco Online actualizează prețurile stațiilor de mai multe ori pe zi. Minimul dintr-un oraș se poate modifica între momentul consultării listei și cel al alimentării, astfel că tariful afișat la stație rămâne cel de verificat înainte de plată.

Ce se întâmplă cu reducerea taxei la motorină din noiembrie

Guvernul a adoptat la 30 octombrie prelungirea măsurilor pentru piața carburanților. Reducerea temporară a accizei, taxa inclusă în prețul motorinei standard, continuă pentru perioade de câte două săptămâni între 1 noiembrie 2026 și 31 ianuarie 2027. Situația de criză pe piața produselor petroliere este prelungită până la 1 februarie 2027.

Potrivit comunicării Guvernului, la treapta de reducere de 25%, acciza scade cu 701,07 lei la 1.000 de litri, echivalentul a 0,85 lei pe litru cu TVA. Aceasta este valoarea reducerii de taxă calculată de Guvern, nu o nouă ieftinire de 85 de bani garantată la pompă. Nivelul reducerii pentru fiecare perioadă de două săptămâni se stabilește în funcție de prețurile folosite de Guvern în mecanismul său de calcul.