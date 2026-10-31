Eduard Pletea, pacient cu scleroză multiplă, spune că două dintre cele trei regiuni ale corpului pentru care are nevoie de RMN ar costa între 1.500 și 2.000 de lei, în funcție de clinică, dacă le face cu plată. El spune că are nevoie de această investigație la fiecare șase luni, dar că i se decontează doar o regiune.

Regula aplicabilă în 2026 nu stabilește însă un număr de regiuni RMN pentru toți bolnavii cronici. Pentru anumite boli, asigurarea acoperă o singură investigație de acest tip pe an pentru urmărirea bolii; ce se poate deconta în plus depinde de indicația medicală și de regulile serviciilor acoperite.

Cine are limita de o investigație pe an

Hotărârea Guvernului nr. 5/2026 prevede câte o investigație de înaltă performanță, precum RMN sau CT, ori de medicină nucleară pe an calendaristic pentru urmărirea bolii la persoanele asigurate cu diabet, afecțiuni rare, boli de inimă sau ale vaselor de sânge, boli neurologice ori boală cronică de rinichi. Medicul folosește un bilet de trimitere separat, pe care indică faptul că investigația este pentru monitorizare.

Limita nu înseamnă că o altă investigație este întotdeauna exclusă. Pentru boala de bază sau pentru alte afecțiuni apărute între timp se pot face investigații suplimentare în condițiile serviciilor medicale de bază. Pacienții cu boli oncologice au o regulă diferită: investigațiile de monitorizare trebuie efectuate în cel mult cinci zile lucrătoare, iar banii pentru ele se suplimentează după efectuare.

Cât ar costa un RMN făcut cu plată

Suma relatată de Pletea nu este un tarif fix pentru scleroza multiplă. Prețul depinde de regiunile examinate, de investigația cerută de medic, de folosirea substanței de contrast și de clinică. Tarifele afișate de două clinici arată diferența; ele sunt prețuri pentru pacienții care plătesc, nu sume decontate de casa de asigurări.

Clinică și investigație Fără contrast, lei Cu contrast, lei RMN Tineretului, două regiuni de coloană 1.400 1.750 RMN Tineretului, trei regiuni de coloană 1.850 2.200 ELIGON, coloană totală 1.700 2.000

Primele tarife sunt afișate pentru perioada 1 septembrie-31 octombrie 2026, iar cele ale ELIGON au fost verificate în octombrie 2026. Investigațiile din tabel nu sunt identice, astfel că prețurile nu stabilesc cât ar avea de plătit Pletea sau un alt pacient.

Unde poate căuta pacientul un loc decontat

Locurile disponibile la o clinică nu sunt neapărat aceleași cu locurile de la alt furnizor. Andreea, mama unui copil cu boală cronică, spune că încearcă să facă programarea în ultima zi a lunii, de la ora 7:00, și că uneori nu mai găsește fonduri dacă intră cu aproximativ zece minute mai târziu. Aceasta este experiența ei, nu un termen de programare valabil pentru toți pacienții.

Pacientul poate întreba clinica dacă nu mai sunt fonduri pentru investigația cerută sau dacă nu mai sunt locuri pentru programări.

Poate căuta altă unitate aflată în contract cu casa sa de asigurări. Pentru București, CASMB publică lista furnizorilor de investigații.

Înainte de programare, poate confirma telefonic dacă unitatea are loc pentru investigația exactă și acceptă biletul de trimitere pentru monitorizare.

Pacientul trebuie să ceară furnizorului confirmarea dacă problema este lipsa fondurilor sau lipsa locurilor și să solicite o programare la altă unitate aflată în contract cu casa de asigurări. Casele județene publică listele furnizorilor paraclinici contractați; CASMB publică lista furnizorilor și fișierele actualizate pentru București.

Pacientul poate verifica și lista furnizorilor și a programărilor disponibile în portalul CNAS eSănătateaMea, unde funcționalitatea este anunțată ca fiind implementată etapizat. Înainte de programare, trebuie să verifice telefonic dacă unitatea mai are fonduri pentru investigația exactă și dacă acceptă biletul de monitorizare.

Ce s-ar schimba după votul din Camera Deputaților

Senatul a adoptat pe 12 octombrie 2026 un proiect care ar elimina limita de o investigație pe an pentru persoanele asigurate din categoriile enumerate mai sus. Textul votat prevede decontarea tuturor investigațiilor necesare monitorizării, dacă sunt indicate de medicul specialist. Proiectul a fost transmis Camerei Deputaților și nu se aplică încă.

În aceeași formă, proiectul prevede decontarea investigațiilor eligibile făcute de la 1 ianuarie 2026 până la intrarea în vigoare a viitoarei legi. Casele de asigurări ar avea 20 de zile pentru plată de la acel moment. Votul final, promulgarea și publicarea legii trebuie să aibă loc înainte ca aceste prevederi să poată fi aplicate.