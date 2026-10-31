Firmele mici trebuie să respecte în 2026 un plafon de venituri de 100.000 euro pentru încadrarea în regimul micro, față de 250.000 euro în 2025. Veniturile nu sunt însă singurul criteriu: eligibilitatea depinde și de personal, acționariat, activitatea desfășurată și depunerea situațiilor financiare.

Potrivit Blog factureaza.ro, impozitarea veniturilor microîntreprinderilor este o alternativă la impozitul pe profit de 16%. La înființare, încadrarea implicită a unei firme este la impozit pe profit; opțiunea pentru regimul micro presupune îndeplinirea condițiilor legale.

Regimul micro rămâne unul dintre cele mai folosite sisteme de impozitare din România, datorită cotelor reduse și birocrației mai puține.

Încadrarea pentru 2026 pornește de la situația firmei la sfârșitul lui 2025

Potrivit Cristinei Tudor, pentru stabilirea regimului fiscal aplicabil de la 1 ianuarie 2026, condițiile se verifică împreună, la data de 31 decembrie 2025. Respectarea criteriului privind veniturile nu înlocuiește verificarea celorlalte cerințe.

Reducerea plafonului la 100.000 euro, împreună cu restricțiile suplimentare, va schimba substanțial modul în care multe firme mici își organizează activitatea.

Pentru încadrare, veniturile firmei trebuie să rămână sub plafon. Conversia în lei se face la cursul din ultima zi a exercițiului financiar în care au fost obținute veniturile, adică, în această verificare, la 31 decembrie 2025.

Este necesar cel puțin un salariat care lucrează cu normă întreagă. Condiția poate fi îndeplinită și printr-un contract de mandat sau de administrare, dacă plata prevăzută este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară.

Capitalul social al firmei nu trebuie să fie deținut de stat sau de unități administrativ-teritoriale.

Firma nu trebuie să se afle în dizolvare sau lichidare.

Firma nu poate desfășura activități excluse din regimul micro.

Persoanele care au, direct ori indirect, mai mult de 25% din participații sau din voturi nu trebuie să dețină și alte microîntreprinderi.

Potrivit Cristinei Tudor, firma nu trebuie să fi plătit impozit pe veniturile microîntreprinderilor după 1 ianuarie 2023.

Firma trebuie să fi depus situațiile financiare anuale în termen.

Pentru firmele recent înființate care nu au încă salariat, termenul indicat pentru angajarea unei persoane este de maximum 30 de zile de la înregistrarea la Registrul Comerțului. Condiția privind existența personalului trebuie urmărită și după încadrare: pierderea salariatului figurează printre situațiile care impun trecerea la impozitul pe profit.

Activitatea desfășurată poate exclude firma din regimul micro

Verificarea obiectului de activitate este distinctă de cea a veniturilor. Excluderile se aplică indiferent de valoarea acestora și vizează următoarele domenii:

Asigurări și reasigurări.

Activități pe piața de capital.

Intermediere sau distribuție în asigurări și pe piața de capital, desfășurate de entități române, cu anumite excepții.

Jocuri de noroc.

Explorarea, dezvoltarea și exploatarea zăcămintelor de gaze naturale și petrol.

Desfășurarea unei activități excluse, depășirea plafonului anual sau nerespectarea cerințelor privind acționariatul sunt, de asemenea, situații de trecere la impozitul pe profit. Pentru încadrare contează atât veniturile realizate, cât și activitățile efectiv desfășurate.

Comparația cu 2025 trebuie păstrată în anul fiscal corespunzător

În 2026, potrivit Blog factureaza.ro, cota de 3% se elimină; rămâne doar cota de 1% din cifra de afaceri pentru microîntreprinderile care se încadrează în noul plafon.

Tot în 2025, anumite activități din industria ospitalității, tehnologia informației sau asistența medicală atrăgeau cota mai mare chiar dacă firma se afla sub pragul care separa cele două niveluri de impozitare. Numărul minim de angajați cerut pentru regimul micro rămâne unul atât în comparația pentru 2025, cât și pentru 2026.

Separat de regimul micro, D212 privește impozitul și contribuțiile persoanelor fizice

Declarația persoanelor fizice nu face parte din verificarea condițiilor de încadrare a firmelor în regimul micro. Pentru persoanele fizice, formularul D212, Declarația unică, privește impozitarea venitului și contribuțiile sociale datorate. Formularul ANAF cuprinde datele de identificare ale contribuabilului și permite introducerea mai multor surse și categorii de venit, prin butoanele disponibile în interfață.

O secțiune distinctă este rezervată veniturilor pentru care impozitul este reținut la sursă, dar pentru care există obligații privind contribuțiile sociale. Aceste înregistrări sunt separate de zona în care se adaugă veniturile realizate.

Corectarea D212 cere alegerea temeiului legal în situațiile speciale

Instrucțiunile ANAF prevăd o alegere explicită a temeiului legal atunci când declarația este depusă după anularea rezervei verificării ulterioare. Pentru această situație, formularul trimite la articolul 105 alineatul (6) din Codul de procedură fiscală.

Litera a) se bifează când îndeplinirea sau neîndeplinirea unei condiții impuse de lege obligă la corectarea bazei de impozitare, a creanței fiscale ori a ambelor. Baza de impozitare reprezintă valoarea asupra căreia se stabilește impozitul, iar creanța fiscală este suma datorată.

Litera b) privește modificările rezultate din hotărâri judecătorești definitive. Sunt vizate obligațiile plătitorului de a achita beneficiarilor venituri sau diferențe de venituri, precum și plata unor sume ori acceptarea unor cheltuieli. Acestea trebuie să modifice baza impozabilă și obligațiile fiscale aferente perioadelor pentru care rezerva verificării ulterioare a fost anulată.