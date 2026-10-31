Poți plăti legal o menajeră pentru curățenie cu tichete pentru activități casnice de 15 lei fiecare, după ce tu și persoana care lucrează vă înregistrați în sistemul ANOFM. Tichetele nu pot fi folosite pentru îngrijirea și supravegherea copiilor: aceste activități nu apar pe lista permisă, iar profesia de bonă se exercită prin contract de muncă încheiat cu o persoană juridică sau ca persoană fizică autorizată.

Regulile principale pentru tichete se aplică din 1 ianuarie 2024. Definiția legală a activității casnice a fost schimbată la 25 aprilie 2024.

Ce munci poți plăti

Poți folosi tichetele pentru munci ocazionale în gospodărie, precum curățenia, spălatul și călcatul rufelor, gătitul, cumpărăturile, îngrijirea spațiilor verzi sau a animalelor și sprijinul pentru persoane dependente. Munca nu trebuie făcută în scop comercial.

Persoana care lucrează trebuie să aibă cel puțin 16 ani și nu poate fi membru al familiei tale. Pentru tine poate lucra cel mult 12 ore într-o zi; dacă are între 16 și 18 ani, limita este de 6 ore, potrivit Legii nr. 111/2022.

Cum faceți conturile și plata

Tu și persoana care va lucra vă creați fiecare câte un cont personal pe tichete.anofm.ro. Vă puteți înregistra și la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM) sau la unitățile furnizorului de serviciu universal. Fiecare are nevoie de nume, CNP, act de identitate, adresă de e-mail, telefon și adresă de domiciliu sau reședință. Stabiliți verbal ce muncă se face, cât durează și câte tichete primește persoana care lucrează. Pentru plata prin acest sistem, acordul dintre voi nu trebuie pus într-un contract scris. Cumperi tichetele de pe platformă, de la AJOFM sau de la furnizorul de serviciu universal. Plătești valoarea lor nominală. Pe tichetele de hârtie completezi datele cerute, inclusiv numele și CNP-ul persoanei plătite și data muncii. Tichetul poate fi folosit numai de persoana trecută pe el. Persoana plătită cere preschimbarea tichetelor în bani în cel mult 12 luni de când le-a primit. Poate încasa numerar la AJOFM sau la furnizorul de serviciu universal, pe baza actului de identitate, ori poate cere transfer bancar. Legea nr. 111/2022 prevede cel mult 5 zile de la cerere pentru plata în cont.

Termenul de 12 luni pentru persoana plătită curge de la primirea tichetelor. Separat, dacă ai cumpărat tichete și nu le-ai folosit, legea îți permite să le returnezi în cele 30 de zile de după expirarea termenului lor de 12 luni. Pentru cele pe hârtie, din suma restituită se scade costul tipăririi și distribuirii.

Cât primește persoana plătită

Tu plătești 15 lei pentru fiecare tichet. La preschimbare se rețin automat impozitul pe venit și contribuția pentru pensie, numită CAS. Potrivit Legii nr. 111/2022 și cotelor din Codul fiscal, valabile la 31 octombrie 2026, impozitul este de 10%, iar CAS de 25%; ambele se calculează doar la jumătate din valoarea tichetului. AJOFM declară și plătește aceste sume.

De exemplu, pentru 10 tichete, calculul după procentele legale este următorul, înaintea eventualei rotunjiri la plată:

Calcul pentru 10 tichete Sumă, în lei Valoarea tichetelor 150 Suma la care se calculează taxele 75 Impozit pe venit 7,50 CAS pentru pensie 18,75 Sumă rămasă după rețineri 123,75

Pentru un singur tichet, aceeași formulă dă 12,375 lei înainte de rotunjire. Un material AJOFM Covasna din 8 mai 2026 indică orientativ 12 lei net pe tichet, dar nu precizează cum rotunjește suma.

Când apar drepturile la sănătate și pensie

Dacă persoana care lucrează nu este deja asigurată medical, devine asigurată fără o contribuție separată pentru sănătate de la data la care cere preschimbarea a cel puțin 85 de tichete. Pentru a păstra acest drept, trebuie să preschimbe cel puțin 85 de tichete în fiecare lună, potrivit Legii nr. 111/2022.

Contribuția CAS reținută din tichete îi conferă calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Cele 85 de tichete necesare pentru sănătate nu înseamnă automat o lună exactă de vechime pentru pensie. Persoana plătită își poate verifica perioada înregistrată printr-o adeverință de la Casa Națională de Pensii Publice sau electronic, potrivit Legii nr. 360/2023.