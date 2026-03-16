Finanțarea Autostrăzii A7 în pericol, 96 km riscă pierderea banilor PNRR

Execuția tronsonului Adjud Nord-Roman Nord din Autostrada A7 se confruntă cu întârzieri masive, care pun în pericol accesarea integrală a fondurilor nerambursabile alocate prin PNRR. Deși termenul a fost renegociat pentru 31 august 2026 pentru cei 96,32 de kilometri, șansele de a-l respecta sunt, hai să fim sinceri, din ce în ce mai mici.

Stadiul real de pe șantier

Lucrurile stau puțin diferit de la un lot la altul. Contractele pentru Adjud-Bacău Sud, semnate în decembrie 2022, au un stadiu fizic oficial de 95% și, respectiv, 70%. În schimb, pe cele trei loturi de la Bacău Nord la Pașcani, unde contractele datează din februarie 2023, progresul abia atinge 45%. Asociația Pro Infrastructură trage un semnal de alarmă legat de termenele inițiale, demult depășite. „Toate cele cinci au primit ordine de începere în primele zile ale lunii mai 2023 și prevăd câte 30 de luni de execuție directă, fără perioadă de proiectare. Deci termenul de finalizare, pe întreaga distanță Adjud-Pașcani, a expirat în noiembrie 2025”, a transmis organizația.

Punctele critice care blochează totul

Dar care sunt, pe bune, blocajele? La prima vedere, vremea bună ar trebui să ajute, însă problemele sunt la structurile mari, care necesită timp și muncă intensivă. Pe listă se află:

Pasajul-mamut de 1,2 km peste magistrala de cale ferată M500 la est de Cleja.

Un alt pasaj de 730 m peste aceeași magistrală M500, la est de Nicolae Bălcescu.

Un pasaj mare înainte de Filipești, peste M500 și DN2, care nici măcar nu a fost început.

Viaductul de pe Centura Roman și podul peste Râul Moldova, aflat abia la nivel de fundații.

Iar pe lângă acestea, pe întreg tronsonul există numeroase alte structuri mai mici care necesită un volum uriaș de muncă.

Muncă nonstop sau bani pierduți

Pentru a respecta noul termen, constructorul principal, UMB, ar trebui să mobilizeze echipe în trei schimburi, nonstop. Mai mult, ar fi nevoie de aducerea suplimentară de fierari-betoniști de pe alte șantiere, precum cele de la A3 și A0. Orice accelerare forțată a ritmului poate însă afecta calitatea, mai ales la umpluturi și straturi de asfalt, care au nevoie de timpi tehnologici specifici (o problemă similară a apărut pe lotul 3 al DEx12 Craiova-Pitești, executat tot de UMB).

Calitatea nu trebuie sacrificată.

Când vom putea circula, de fapt

Și totuși, există și perspective de deschideri parțiale. Circulația pe sectorul Adjud Nord-Răcăciuni ar putea fi deschisă până la sfârșitul lunii aprilie 2026. Pentru zona Bacău, deschiderea ar fi posibilă cel mai devreme la final de iunie 2026, dar numai cu mobilizare maximă și deschideri secvențiale. Numai că de la Bacău la Săbăoani, situația se complică dramatic, iar respectarea termenului final devine o provocare imensă.

Concluzia specialiștilor este tranșantă. „Altminteri, ne vedem în august la Bacău, perfect fezabil. Însă de acolo și până la Săbăoani este un munte de muncă, unul care nu poate fi cucerit decât cu execuție nonstop și cu toată forța UMB”.