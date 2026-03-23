Cea mai mare teamă a liderilor europeni este că Donald Trump își va abandona aliatul, Ucraina. Guvernele sunt terifiate că președintele american s-ar putea răzbuna pe aliații europeni pentru că i-au respins apelurile de asistență în Orientul Mijlociu, tăind ce a mai rămas din ajutorul american pentru Kiev. Patru diplomați UE au confirmat aceste discuții tensionate.

În încercarea de a evita o ruptură permanentă a relației transatlantice, liderii speră că o ofertă limitată de sprijin pentru acțiunea sa împotriva Teheranului va fi de ajuns pentru a-l convinge pe Trump să mențină cursul în conflictul cu Rusia. Războiul din Iran „nu trebuie să ne abată atenția de la sprijinul pe care îl acordăm Ucrainei”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron la finalul summitului UE de săptămâna trecută de la Bruxelles.

Trump tună și fulgeră: „NATO ESTE UN TIGRU DE HÂRTIE!”

Anxietatea liderilor europeni este ușor de înțeles. În ultimele zile, Trump i-a criticat în mod repetat pentru că nu fac mai mult pentru a-l ajuta să deblocheze Strâmtoarea Hormuz, ruta maritimă folosită de aproximativ 20% din petrolul mondial și care a fost efectiv închisă de Iran. Mai mult, a legat explicit implicarea continuă a SUA în NATO de conflictul din Orientul Mijlociu.

„NATO ESTE UN TIGRU DE HÂRTIE!”, a răbufnit el într-o postare pe Truth Social în weekend. „Se plâng de prețurile mari la petrol pe care sunt forțați să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Hormuz… LAȘILOR”, a conchis el, adăugând o amenințare directă: „[N]e vom aminti.”

Iar pentru a adânci și mai mult temerile, Moscova a oferit Washingtonului un troc: Kremlinul ar înceta să mai împărtășească informații cu Iranul dacă Washingtonul ar opri furnizarea de informații către Ucraina despre Rusia. Deși SUA au refuzat oferta, conform a două persoane familiarizate cu negocierile, simpla existență a acesteia indică un posibil compromis între implicarea SUA în Ucraina și cea din Orientul Mijlociu.

O fisură reală

„Există o fisură care apare chiar acum între, știți, Europa și SUA, pe care, din nou, ca un pro-american și transatlanticist convins, o deplâng”, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb într-un interviu pentru Daily Telegraph. „Dar este o realitate cu care trebuie să trăiesc. Și, clar, încerc să salvez ce pot.”

O realitate dură.

Rachete ca bomboanele

Guvernele sunt îngrijorate că războiul din Iran consumă rachete și muniții de apărare aeriană de care Kievul are nevoie pentru a se proteja împotriva Rusiei. Cum vine asta, mai exact? Un diplomat a explicat plastic situația: „Preocuparea este, clar, că Orientul Mijlociu distrage atenția de la Ucraina. Emirienii lansează rachete [de apărare aeriană] Patriot ca pe bomboane, în timp ce Ucraina are nevoie disperată de ele. Nu poate deveni o situație de tipul ori-ori”, în care SUA au resurse doar pentru un singur conflict și abandonează Ucraina.

Un alt diplomat a subliniat imprevizibilitatea liderului de la Casa Albă. „Când vezi ce a făcut Trump în privința Groenlandei, cum a tăiat schimbul de informații cu Ucraina dintr-un capriciu, există întotdeauna un risc [ca Trump să retragă sprijinul SUA pentru Ucraina]”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost explicit cu privire la acest risc, declarând pentru BBC că are „un sentiment foarte prost” legat de impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra Ucrainei. El a deplâns faptul că, pe măsură ce războiul continuă, negocierile de pace conduse de SUA între Ucraina și Rusia sunt „amânate constant” în ceea ce Kremlinul numește o „pauză situațională”.

Operațiunea „împăcarea lui Trump”

Liderii europeni, inclusiv Emmanuel Macron, Keir Starmer din Marea Britanie și secretarul general al NATO, Mark Rutte, își intensifică eforturile pentru a arăta că sprijină obiectivul președintelui american de a elibera Strâmtoarea Hormuz. Rutte (fostul premier olandez) a lăudat deschis eforturile lui Trump, numind distrugerea capacității militare a Iranului de către SUA și Israel „foarte importantă” și legând-o de „securitatea europeană”, într-un moment în care alți lideri, precum premierul spaniol Pedro Sanchez, au criticat războiul ca fiind „ilegal”.

Macron a fost mai circumspect în public, dar activ în culise. În două convorbiri separate cu Trump, președintele francez l-a asigurat pe omologul său american că Franța va ajuta la curățarea Strâmtorii atunci când condițiile o vor permite. „Este vorba despre a-l gestiona pe om”, a spus un al treilea diplomat UE. Dar ce înseamnă, concret, acest sprijin?

Până acum, nu mare lucru. Starmer, premierul britanic, a fost principalul organizator al unei declarații semnate de șapte țări (Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Olanda, Canada și Japonia) în care își exprimau „disponibilitatea de a contribui la eforturile corespunzătoare pentru a asigura trecerea în siguranță prin Strâmtoare”. Întrebat despre intenția acestei declarații, care nu promite niciun ajutor material imediat, al treilea diplomat a spus: „Face parte din același efort. Trebuie să-i arătăm lui Trump că suntem activi în Orientul Mijlociu. Este în interesul nostru, dar și al Ucrainei.”

Numai că aceste promisiuni rămân vagi. Atât Macron, cât și cancelarul german Friedrich Merz au afirmat că nu au nicio intenție de a fi atrași în războiul din Iran. Dar, în ceea ce-l privește pe Trump, „aparențele contează – uneori mai mult decât substanța”, a concluzionat același diplomat.