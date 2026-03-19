Andrei Oană, fiul viceprimarului din Șelimbăr, și complicele său au scăpat de închisoarea cu executare. Asta după ce au bătut cu bestialitate un tânăr de 18 ani. Judecătoria Sibiu a admis acordurile de recunoaștere a vinovăției și a dictat o sentință surprinzător de blândă.

Pedeapsă de 1 an și 3 luni, dar cu amânare

Concret, Oană și amicul său au primit câte o pedeapsă de 1 an și 3 luni de închisoare. Numai că instanța a decis să amâne aplicarea pedepsei, stabilind un termen de supraveghere de 2 ani.

Ce înseamnă asta, pe bune? Că cei doi rămân în libertate.

Iar condițiile sunt destul de simple: sunt obligați să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității, la Primăriile din Sibiu sau Cisnădie. În plus, nu au voie să se apropie de victimă sau de martorul acesteia.

Atac premeditat și filmat

Incidentul care a șocat opinia publică a avut loc pe 21 ianuarie, într-o benzinărie din Sibiu. Nu a fost o altercație spontană. Dimpotrivă, atacul a fost premeditat, agresorii asigurându-se că sunt filmați de camerele de supraveghere, într-un gest menit să umilească victima.

Tânărul de 18 ani, tot din Șelimbăr, a încasat lovituri repetate la nivelul capului. A fost bătut inclusiv după ce și-a pierdut cunoștința și s-a prăbușit la pământ.

V-ați fi așteptat la o asemenea sentință pentru o faptă de o asemenea gravitate?

Un istoric deloc curat

Andrei Oană (fiul viceprimarului Cornel Oană) nu este la prima abatere. E drept că are un istoric infracțional destul de încărcat, care include scandaluri, acuzații de șantaj și chiar violare de domiciliu.

Și totuși, scapă de gratii după un atac filmat, de o violență extremă. Până la urmă, decizia judecătorilor este definitivă, iar fiul viceprimarului va trebui doar să se țină departe de victimă și să presteze cele 60 de zile de muncă la primărie pentru a rămâne liber.