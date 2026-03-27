Compania travel-tech FlixBus a transportat peste 600.000 de pasageri pe rutele sale din România în ultimele opt luni. Dintre aceștia, mai mult de 300.000 au călătorit pe rutele interne, în intervalul iulie 2025 – februarie 2026, după deschiderea pieței de transport interjudețean.

Efectul liberalizării pieței

Hai să vedem ce înseamnă asta în cifre concrete. Liberalizarea a adus, se pare, mai mulți călători în autocare. Michał Leman, Vicepreședinte FlixBus Europa de Est, subliniază impactul direct al acestei măsuri. „Peste 300.000 dintre aceşti pasageri au călătorit pe rute interne după liberalizarea transportului interjudeţean, ceea ce arată clar că, atunci când există mai multe opţiuni, oamenii le folosesc”, a declarat acesta.

Iar oficialul companiei a adăugat că România are nevoie de un cadru de reglementare care să faciliteze accesul la autogări și să crească frecvența curselor, mai ales în perioadele de vârf.

Destinații de top și rezervări online

Cele mai căutate destinații din rețeaua internă sunt Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Brașov, Sibiu și Timișoara. Compania semnalează o creștere a cererii în special pe rutele dintre marile orașe și destinațiile turistice, susținută de prețuri competitive. Majoritatea rezervărilor pentru rutele interne se fac online, fie prin aplicația mobilă, fie prin platforma digitală a companiei. Numai că pasagerii pot cumpăra bilete și din cele peste 1.000 de agenții de turism partenere sau de la stațiile de plată SelfPay.

Marea problemă a aeroporturilor neconectate

Dar există și o problemă majoră. V-ați întrebat de ce e atât de greu să ajungi cu autocarul la Otopeni? Adrian Răşoiu, Director Dezvoltare Business România, explică situația. „Accesul către principalul aeroport naţional din Bucureşti rămâne limitat. Conectarea aeroporturilor la reţeaua de transport interjudeţean ar face călătoriile mai simple şi mai accesibile, aşa cum se întâmplă deja în Ungaria, Polonia sau Cehia”, a declarat Răşoiu.

În 2026, Flix a integrat în rețeaua sa Flibco, un serviciu de transferuri aeroportuare activ în mai multe țări europene (prin care se poate ajunge la peste 100 de aeroporturi), arătând că soluții există. România are 17 aeroporturi, dintre care 12 operează zboruri internaționale, însă rutele interjudețene nu sunt deocamdată conectate la aceste servicii.

Românii călătoresc mai mult, dar puțini

Cifrele arată un paradox.

Potrivit celor mai recente date Eurostat, doar 28% dintre români au efectuat cel puțin o călătorie turistică în 2024. Media europeană este, în schimb, de 65,4%. Și totuși, ritmul de creștere al călătoriilor este printre cele mai ridicate din UE: turismul extern a avansat cu peste 60%, iar cel intern cu peste 20%.

Prezentă în România din 2017, FlixBus conectează acum peste 80 de orașe din țară cu 16 state europene. Din iulie 2025, de la liberalizare, compania operează și pe segmentul intern, acoperind peste 50 de orașe la nivel național.