Mediul de afaceri din România este îndemnat să se distanțeze de scandalul politic, în timp ce un avertisment dur vizează implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Florin Jianu, președintele IMM România, atrage atenția că țara noastră riscă să piardă cel puțin 30% din cele 10 miliarde de euro rămase pentru absorbție, din cauza unor reforme blocate și a unor ținte considerate cu risc ridicat de neîndeplinire.

Mediul de afaceri, îndemnat la „decuplare”

Într-o conferință de presă, liderul patronatului IMM-urilor a transmis un mesaj direct către antreprenori și manageri. Stabilitatea economică este esențială, iar aceasta nu poate fi atinsă în mijlocul disputelor politice televizate. afacerile trebuie să meargă înainte, indiferent de zgomotul din spațiul public.

„Mediul de afaceri trebuie să încerce să se decupleze de la ceea ce se vede la televizor, de abordările politicianiste din această perioadă și să se concentreze pe propriile afaceri”, a declarat Jianu.

PNRR, o reformă ratată pentru IMM-uri?

Dincolo de îndemnuri, critica principală vizează modul în care este implementat PNRR. Până la urmă, cum a ajutat acest plan companiile mici și mijlocii? Potrivit lui Jianu, impactul real este aproape inexistent, ba chiar negativ în anumite privințe.

„întreprinderilor mici și mijlocii, PNRR-ul nu a însemnat o reformă reală, în afară de acele reforme pe care le-am văzut cu privire la sistemul de impozitare, care mai rău au făcut în economie”, a afirmat președintele IMM România.

Cifrele riscului: 3 miliarde de euro în pericol

Timpul presează. Programul mai poate fi implementat doar până la 21 august, iar ceasul ticăie. Deși peste jumătate din cele aproximativ 500 de ținte și jaloane au fost implementate, problemele se concentrează pe ceea ce a mai rămas de făcut.

Calculul este simplu și îngrijorător.

„În situaţia implementării PNRR, mai sunt câteva luni de implementare. Programul mai poate fi implementat până la 21 august. El a avut ca număr total, aproximativ 500 de ţinte şi jaloane, din care mai mult de jumătate au fost implementate până în acest moment şi altele sunt în curs de implementare. Există, însă, un risc ridicat de neimplementare pentru aproximativ 65 de ţinte şi de jaloane, din cele aproape 180 aferente Cererilor de plată 5 şi 6, rezultând astfel o treime dintre jaloane care sunt considerate cu risc de neîndeplinire, fiind posibilă pierderea a cel puţin 30% din cei 10 miliarde de euro rămaşi pentru absorbţie în perioada următoare”, a subliniat Jianu.

Reforme blocate și un ping-pong politic

Dar unde sunt, mai exact, blocajele? V-ați întrebat de ce se ceartă politicienii pe companiile de stat în ultima vreme? Răspunsul pare să aibă legătură directă cu banii din PNRR. Sunt în pericol 14 reforme, iar domeniile vizate sunt critice: Energie, Transport și guvernanța companiilor de stat.

Iar dificultatea de a găsi date publice clare despre implementare și absorbție (o problemă deja cronică) nu face decât să complice situația. Discuțiile aprinse despre companiile de stat nu sunt, se pare, simple dispute ideologice.

„De altfel, dezbaterile publice pe care le-am văzut în ultima perioadă cu privire la companiile de stat se referă de fapt la aceste ţinte şi jaloane. Ele au devenit cumva un ping-pong politic, dar din păcate ele aveau legătură şi au legătură cu PNRR-ul”, a explicat Florin Jianu.

Numai că timpul nu mai are răbdare. Președintele IMM România se arată sceptic că reformele restante pot fi finalizate în doar câteva luni. „Ne e greu să credem că, în termen de câteva luni, vom atinge aceste ţinte privind reforma de listare a companiilor publice, pentru că un astfel de proces durează în medie un an, un an şi jumătate, însă în medie poate dura un pic mai puţin sau un pic mai mult”.