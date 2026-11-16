Hellas Direct a anunțat că șoferii din România pot cumpăra RCA direct de la companie și îl pot plăti în 12 tranșe lunare, cu un card de debit. Firma, condusă de cofondatorul și directorul executiv Alexis Pantazis, percepe pentru plata în tranșe un cost suplimentar fix de 15% din prețul anual al asigurării.

FlexiPay fusese lansat în România la 3 februarie 2026. Noutatea anunțată la 12 noiembrie 2026 este că șoferii pot alege această plată când cumpără polița direct de pe site-ul Hellas Direct.

Cât plătește șoferul în plus

Pentru o asigurare care costă 100 de euro dacă este plătită integral, totalul prin FlexiPay ajunge la 115 euro, împărțit în 12 tranșe. Exemplul a fost dat de reprezentanții companiei în martie 2026. Diferența este de 15 euro pentru plata lunară, nu o reducere a prețului asigurării.

Prețul unei polițe concrete depinde de șofer și de mașină. Înainte de cumpărare, Hellas Direct afișează prețul anual și datele la care vor fi încasate tranșele. Astfel, șoferul poate compara suma plătită dintr-o dată cu totalul celor 12 plăți pentru aceeași ofertă.

Cine poate plăti lunar și când se iau banii

Opțiunea este pentru asigurarea RCA pe un an și cere un card de debit eligibil. Hellas Direct spune că nu este nevoie de un împrumut și că nu verifică veniturile și datoriile clientului pentru acordarea unui credit. Compania prezintă aprobarea planului de plată ca garantată pentru cei care îndeplinesc condiția privind cardul.

Prima tranșă se achită la cumpărarea poliței. Celelalte sunt retrase automat, lunar, de pe card. Prima plată nu este un avans separat, adăugat la cele 12 tranșe.

Compania spune că nu percepe comisioane ascunse sau penalități pentru o tranșă ratată. Costul suplimentar de 15% rămâne însă parte din suma totală a planului FlexiPay.

Ce se întâmplă dacă o tranșă nu poate fi încasată

Dacă plata de pe card eșuează, Hellas Direct anunță clientul și mai încearcă încasarea de trei ori, până la expirarea poliței curente, potrivit explicațiilor companiei despre FlexiPay.

Dacă banii nu sunt încasați până atunci, polița curentă expiră, următoarea nu este emisă, iar planul de plată se anulează fără cost suplimentar. Asigurarea acoperă numai perioada deja plătită; cele 12 tranșe nu înseamnă că șoferul rămâne asigurat un an dacă oprește plățile.

Înainte de încheierea asigurării, pe site-ul companiei sunt afișate atât calendarul tranșelor, cât și condițiile FlexiPay pentru situația în care o plată nu poate fi încasată.