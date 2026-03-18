Forțele Basij deschid focul la Teheran asupra civililor care celebrau Anul Nou Persan

Imagini șocante din Teheran arată cum forțele de securitate Basij au deschis focul asupra unor grupuri de iranieni. Aceștia sărbătoreau pașnic Chaharshanbe Suri, un festival străvechi ce precede Anul Nou Persan, când au fost atacați.

Violențe în cartierul Chitgar

Scenele s-au petrecut în cartierul Chitgar din capitala iraniană. Clipuri video distribuite pe rețelele sociale pe 17 martie surprind mulțimi disperate, fugind pentru a-și salva viața în timp ce pe fundal se aud clar focuri de armă. Iar alte imagini par să confirme intervenția în forță a trupelor Basij, specializate în securitate internă, cu scopul de a dispersa orice adunare publică legată de festival.

Ce este Chaharshanbe Suri?

Dar ce este, mai exact, acest festival care a stârnit o reacție atât de violentă din partea regimului? Chaharshanbeh Suri este un festival iranian al focului, cu origini străvechi zoroastriene, celebrat în ajunul ultimei zile de miercuri a anului. Este, practic, prima festivitate a Nowruz, Anul Nou iranian.

În centrul sărbătorii se află ritualuri legate de purificare și reînnoire, care marchează simbolic trecerea de la iarnă la primăvară.

Tradiții și ritualuri de foc

Hai să vedem ce se întâmplă, de fapt, la această sărbătoare. Cel mai important și vizibil obicei este aprinderea focurilor în curți, piețe sau pe străzi. Oamenii sar peste flăcări rostind expresia „roșeața ta pentru paloarea mea”. Ideea este că focul preia simbolic boala și slăbiciunea, oferind în schimb putere și energie.

Alte tradiții au loc pe parcursul serii. Una dintre ele este „bătutul în linguri”, când oamenii se deghizează și merg din ușă în ușă, lovind linguri de boluri pentru a primi dulciuri sau gustări, un obicei similar cu „trick-or-treat” de Halloween. Se practică și ghicitul, care presupune deschiderea unui volum de poezii de Hafez și interpretarea unui vers ales la întâmplare. Oamenii consumă și „ajeel”, un amestec de fructe uscate și nuci (considerat aducător de noroc), dar și preparate tradiționale precum polow.

Lucrurile stau însă puțin diferit din 1979.

O sărbătoare devenită protest

Și aici intervine componenta politică. De la instaurarea așa-zisei „republici” islamice, guvernul teocratic al țării a descurajat constant celebrarea acestui festival. Autoritățile susțin că originile sale pre-islamice îl fac o „relicvă păgână”.

Nu-i chiar așa de simplu, însă. Din cauza acestei tensiuni, festivalul se transformă nu de puține ori într-un eveniment cu încărcătură politică, iar adunările publice devin ocazii perfecte pentru manifestații anti-regim.