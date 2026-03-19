Fostul șef antiterorism SUA acuză – războiul cu Iranul, bazat pe informații false

Joe Kent, fostul director al Centrului Național pentru Contraterorism din SUA, a lansat acuzații explozive într-un interviu acordat lui Tucker Carlson. El susține că Statele Unite au intrat în război cu Iranul pe baza unor informații eronate, primite de la Israel, și că orice voce critică din administrație a fost practic redusă la tăcere.

Voci critice reduse la tăcere

Kent afirmă că decizia de a intra în conflict a fost luată fără o consultare reală, sugerând că totul era deja hotărât. „Nu a existat o dezbatere reală. Vocile critice nu au fost lăsate să ajungă la președinte”, a declarat Kent. lucrurile erau deja aranjate. Fostul oficial consideră că administrația ar fi trebuit să deschidă un canal discret de comunicare cu Teheranul și să lase Israelul să acționeze pe cont propriu, ba chiar transmițând un mesaj ferm că orice acțiune unilaterală va afecta relația bilaterală.

Rolul Israelului și informațiile „defectuoase”

Iar când vine vorba de aliați, Kent pune sub semnul întrebării credibilitatea declarațiilor venite de la liderii israelieni. El a remarcat prezența constantă a premierului Benjamin Netanyahu la Casa Albă, în contrast puternic cu accesul limitat pe care l-au avut alți oficiali americani, inclusiv Tulsi Gabbard. Războiul, spune el, a fost grăbit de informații furnizate de Israel, pe care le-a descris drept „defectuoase”. În opinia sa, președintele american ar fi trebuit să continue negocierile cu Teheranul, nu să intre într-o escaladare militară.

O eroare strategică majoră

V-ați întrebat vreodată cine apasă, de fapt, pe butoane în astfel de situații? Kent o face direct. „Cine decide politica externă a Americii? Cine hotărăște când intrăm în război?”, a întrebat retoric fostul oficial, sugerând că intervenția a fost făcută, în esență, în interesul Israelului – invocând inclusiv declarații ale secretarului de stat Marco Rubio. Într-un avertisment surprinzător, el susține că succesorul liderului suprem iranian Ali Khamenei ar putea fi „mult mai radical”, sugerând că fostul ayatollah a funcționat (paradoxal, nu-i așa?) ca un factor de temperare a ambițiilor nucleare ale Iranului.

Demisia și reacția de la Casa Albă

Demisia sa a fost, în cuvintele sale, „inevitabilă”.

În scrisoarea de demisie, Kent, un veteran al războiului din Irak, a acuzat o ruptură totală între promisiunile din campanie și acțiunile curente, avertizând că SUA riscă să alunece spre „declin și haos”. Dar reacția președintelui Donald Trump nu a întârziat. A catalogat plecarea drept „un lucru bun” și l-a numit pe Kent „prea slab” pe zona de securitate. Până la urmă, era de așteptat o astfel de replică.

O falie în tabăra republicană

Dincolo de schimburile de replici, demisia lui Kent scoate la iveală o falie adâncă în interiorul Partidului Republican. De o parte se află aripa „America First”, cu figuri ca JD Vance și Tulsi Gabbard, care susțin neintervenționismul. De cealaltă parte stau republicanii cu o linie dură, favorabili unei politici agresive față de Iran și unui sprijin necondiționat pentru Israel.

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă. Consecințele se văd deja: Strâmtoarea Ormuz a fost închisă, prețurile la combustibil au explodat, iar pierderi umane sunt raportate în mai multe state din regiune.