Franța a confiscat petrolierul rusesc Deyna anunțul lui Emmanuel Macron

Marina franceză a capturat vineri, 20 martie, un petrolier ce aparține flotei-fantomă a Rusiei. Nava, denumită „Deyna”, se deplasa sub pavilionul Mozambicului și provenea din portul rusesc Murmansk. Informația a fost confirmată chiar de președintele francez Emmanuel Macron printr-o postare pe rețelele sociale.

Anunțul lui Macron de pe X

Confirmarea a venit chiar de la cel mai înalt nivel. Într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X, liderul de la Elysee a explicat miza acestei operațiuni și a transmis un avertisment direct Moscovei. E drept că tonul a fost unul foarte ferm.

„Marina franceză a capturat în această dimineață, în Marea Mediterană, o altă navă aparținând flotei fantomă, pe nume „Deyna”. Războiul din Iran nu va determina Franța să renunțe la sprijinul acordat Ucrainei, unde războiul de agresiune al Rusiei continuă. Aceste nave, care eludează sancțiunile internaționale și încalcă dreptul maritim, sunt profitori de război. Ele urmăresc să acumuleze profituri și să finanțeze efortul de război al Rusiei. Nu vom permite acest lucru”, a scris Macron.

Operațiune în Marea Mediterană

Iar operațiunea nu a fost una simplă. Petrolierul a fost abordat de marina franceză în Marea Mediterană de Vest, după ce existau suspiciuni că arbora un pavilion fals, lucru confirmat ulterior. Dar ce înseamnă, mai exact, o navă care navighează sub un astfel de pavilion? este o metodă prin care se încearcă ocolirea sancțiunilor internaționale impuse Rusiei.

Acțiunea a fost desfășurată în colaborare cu aliații britanici, conform informațiilor furnizate de armata franceză.

Petrolierul, tras pe dreapta pentru investigații

Armata franceză a oferit la rândul său detalii despre intervenție, precizând într-o postare pe X că scopul a fost de a „verifica pavilionul” petrolierului. Suspiciunile (confirmate ulterior, conform armatei) vizau tocmai acest aspect: eludarea legislației maritime.

Cum vine asta? Până la urmă, totul se reduce la legalitate și la aplicarea sancțiunilor.

„La cererea procurorului și în conformitate cu dreptul internațional, nava a fost escortată către un loc de ancorare pentru investigații suplimentare”, se arată în mesajul publicat de Armata franceză.