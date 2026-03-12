Frații Pavăl investesc 2 milioane de euro într-o nouă centrală fotovoltaică

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, demarează o nouă investiție majoră în sectorul energiei verzi. Cei doi oameni de afaceri alocă 2 milioane de euro pentru construcția unei centrale electrice fotovoltaice de ultimă generație, un proiect menit să le consolideze prezența în producția de energie regenerabilă.

Proiectul va fi implementat prin intermediul companiei Grunman Energy, parte a Pavăl Holding, și va fi amplasat pe acoperișul centrului logistic Dedeman din Pantelimon. Potrivit publicației Fanatik, această mișcare face parte dintr-o strategie mai amplă de diversificare a afacerilor celor mai bogați patroni din fotbalul românesc.

O centrală fotovoltaică de 2 milioane de euro

Noua centrală electrică va fi susținută de o instalație impresionantă. Planul tehnic include montarea a 2.764 de panouri fotovoltaice, fiecare cu o putere de 455W. Capacitatea totală instalată a proiectului va ajunge la 1.257,62 kWp. Prin această investiție, miliardarii din Bacău estimează o diminuare a emisiilor de dioxid de carbon cu aproximativ 3.000 de tone pe an.

Amplasamentul nu este întâmplător. Centrul logistic Dedeman din Pantelimon, pe care vor fi montate panourile, are o suprafață de 40.500 de metri pătrați și a fost construit pe un teren de 12,7 hectare. Terenul a fost achiziționat cu circa 18 milioane de euro de la compania Rosal Grup, controlată la acea vreme de Silviu Prigoană. Frații Pavăl au în plan și o extindere viitoare a depozitului la 52.800 de metri pătrați.

Planuri de extindere pentru energia verde

Compania Grunman Energy, fondată în anul 2022, este vehiculul prin care proprietarii Dedeman produc energie electrică din surse regenerabile. Modelul de afaceri se bazează pe instalarea de centrale fotovoltaice pe acoperișurile magazinelor și centrelor logistice din rețeaua națională. Obiectivele companiei sunt însă mult mai ambițioase, vizând o creștere exponențială în următorii ani.

Reprezentanții companiei au detaliat strategia pe termen mediu și lung. „Capacitatea noastră instalată actuală este de 35 MW, iar obiectivul pe termen mediu este să depășim pragul de 400 MW capacitate totală instalată. Privind spre viitor, planurile noastre includ dezvoltarea de parcuri eoliene și implementarea de microhidrocentrale, ca parte a strategiei de diversificare”, se arată într-un anunț al Grunman Energy.

De la un chioșc la afaceri de miliarde

Povestea de succes a fraților Pavăl a început în 1992. Dragoș Pavăl, care lucra la acea vreme ca informatician și avea cel mai mic salariu din companie, i-a propus fratelui său Adrian să pornească o afacere. Cu 10.000 de mărci germane strânse de Adrian, au închiriat un spațiu de 16 metri pătrați unde au început să vândă diverse produse. Astăzi, averea lor este considerabilă, permițându-le investiții pe bandă rulantă și achiziții precum un avion de lux pentru deplasările în străinătate.