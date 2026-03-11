Fraudă la Turcia-România: Avertisment după ce 2.130 de bilete s-au dat în 20 secunde

O alertă de fraudă a fost emisă înaintea meciului Turcia-România, programat pentru calificarea la Campionatul Mondial. Federația turcă de fotbal avertizează suporterii că pe diverse platforme online au apărut deja bilete la vânzare, deși instituția nu a început încă procesul oficial de comercializare.

Confruntarea, care va avea loc la Istanbul pe stadionul lui Beșiktaș, joi, 26 martie, de la ora 19:00, a stârnit un interes uriaș. Potrivit Prosport, escrocii încearcă să profite de cererea mare, punând în vânzare tichete false înainte ca cele oficiale să fie disponibile.

Avertismentul Federației Turce: „Nu ne asumăm responsabilitatea”

Într-un comunicat oficial semnat de președintele İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, forul de la Istanbul a transmis un mesaj clar pentru a preveni posibilele înșelătorii. Oficialii turci au subliniat că singura sursă sigură de informare este site-ul propriu și au avertizat asupra riscurilor la care se expun cei care cumpără bilete din surse neautorizate.

„Toate informațiile cu privire la biletele pentru meciuri noastre de acasă sunt pe www.tff.org. Tichetele pentru partida cu România nu s-au pus încă în vânzare. Cu toate acestea, au fost bilete care s-au vândut pe diferite site-uri și platforme. Noi nu ne asumăm responsabilitatea pentru cei care au cumpărat de pe canale care nu sunt oficiale”, se arată în comunicatul federației. Aceștia au adăugat: „În momentul în care biletele vor fi puse în vânzare, informațiile vor fi afișate pe site-ul oficial. Vă rugăm să nu cumpărați înainte pentru a evita astfel posibile tentative de fraudă”.

Românii au epuizat biletele în timp record

Interesul pentru acest meci este confirmat și de viteza cu care suporterii români și-au asigurat prezența la Istanbul. Federația Română de Fotbal a anunțat că cele 2.130 de bilete, reprezentând 5% din capacitatea totală alocată oaspeților, s-au vândut într-un timp incredibil de scurt.

„Sold out în 20 de secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! Mulțumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului! La momentul punerii în vânzare, 3.700 de oameni se aflau pe site-ul bilete.frf.ro”, au transmis reprezentanții federației pe 6 februarie.

Vincenzo Montella cere concentrare maximă

Antrenorul naționalei Turciei, italianul Vincenzo Montella, a vorbit despre confruntare imediat după tragerea la sorți de la Zurich, din 20 noiembrie. Acesta a menționat că îl cunoaște bine pe selecționerul României, Mircea Lucescu, și a subliniat familiaritatea acestuia cu fotbalul turc.

„Îl cunosc foarte bine pe antrenorul lor, Mircea Lucescu. Cu toate acestea, după cum știți, el cunoaște foarte bine mentalitatea italiană și turcă. Pentru că a mai servit în naționala Turciei și în cluburi turcești”, a declarat Montella. Tehnicianul italian, care a pregătit echipe precum AC Milan, Fiorentina și FC Sevilla, a insistat că echipa sa trebuie să fie la capacitate maximă pentru a ajunge la Cupa Mondială. Învingătoarea dintre Turcia și România va întâlni în deplasare câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

„Slovacia este condusă de un antrenor italian. Atât Kosovo, cât și Slovacia sunt echipe care pot juca compact. Ne vom continua principiul de a aborda adversarii meci cu meci. Al doilea meci al nostru va fi în deplasare, dar acest lucru nu contează în acest moment. Pentru a ajunge la Cupa Mondială, toată lumea trebuie să joace la capacitate maximă, să dea 100%. De acum înainte, ne vom concentra pe adversari și ne vom ocupa de ei”, a mai precizat antrenorul, al cărui contract expiră în iulie 2028.